Fotbal internațional. Radu Drăgușin e la un pas să plece de la Tottenham!

Aventura lui Radu Drăguşin (23 de ani) în Premier League este pe cale de a lua sfârşit.

Radu Drăgușin în meciul dintre naționalele Romaniei și Slovaciei, din Grupa E a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, desfasurat pe Frankfurt Arena | Foto: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO

Revenit după accidentarea gravă suferită la începutul anului trecut, Drăguşin n-a impresionat în meciurile disputate în acest an, astfel că mai multe echipe ar vrea să profite de situaţia sa de la Tottenham.

Printre echipele interesate de serviciile sale s-au numărat AS Roma, Juventus, Fiorentina şi RB Leipzig, însă ultima îl vrea cu orice preţ pe fundaşul român.

Pentru a maximiza şansele unui transfer în următoarea perioadă de transferuri, şefii clubului au programat o întâlnire cu Florin Manea, impresarul fotbalistului, pentru a vorbi despre viitorul jucătorului.

„Am avion la ora 4, mă duc la Londra, am o întâlnire cu un club important. Mă văd cu cei de la Leipzig, m-au invitat la un dinner. Klopp parcă e manager global a Red Bull. Vedem ce se întâmplă.

A fost o ofertă pentru el (n.r.Radu Drăguşin) în iarnă de la Leipzig. Acum, să vedem dacă vor să mai încerce să-l transfere sau nu”, a declarat Florin Manea, potrivit iamsport.ro.

