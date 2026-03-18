Schimbări la plata taxelor și impozitelor în Apahida. Ce trebuie să facă cetățenii din satele aparținătoare?

Primăria Apahida a anunțat o schimbare cu privire la plata taxelor și impozitelor pentru locuitori.

Schimbări la plata taxelor și impozitelor în Apahida |Foto: primaria-apahida.ro / Fotografie ilustrativă

Din 23.03.2026 nu se vor mai efectua încasări de taxe și impozite în satele aparținătoare comunei.

„Toate plățile vor fi realizate exclusiv la sediul Primăriei sau prin mijloace alternative. Această măsură a fost luată pentru a asigura o mai bună gestionare a fluxului de cetățeni la sediul instituției”, a transmis Primăria Apahida, miercuri, 18 martie 2026, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Astfel, reprezentanții Primăriei Apahida nu se vor mai deplasa în satele aparținătoare pentru efectuarea încasărilor pe teren.

„Având în vedere necesarul de personal și dorința noastră de a menține ghișeele deschise după un program stabil, este esențial ca întreaga echipă a compartimentului de taxe și impozite să fie prezentă la sediu pentru a procesa solicitările dumneavoastră rapid și eficient”, a mai precizat Primăria Apahida.

