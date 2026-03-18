Parcarea din Piața Unirii, închisă temporar. Când va fi redeschisă?
Primăria Cluj-Napoca a anunțat închiderea temporară a părcării din Piața Unirii pentru lucrări de modernizare.
Anunțul a fost făcut astăzi, miercuri, 18 martie 2026.
„În această perioadă, la parcarea din Piața Unirii se desfășoară lucrări de modernizare, care includ:
- instalarea unui sistem modern de control al accesului
- plată automată
- monitorizare video
Această investiție are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de utilizare, prin creșterea gradului de confort, siguranță și eficiență pentru toți cei care folosesc parcările publice din municipiu”, a transmis Primăria Cluj-Napoca, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.
Primăria a precizat că redeschiderea parcării este estimată la începutul lunii aprilie.
