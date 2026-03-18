Parcarea din Piața Unirii, închisă temporar. Când va fi redeschisă?

Primăria Cluj-Napoca a anunțat închiderea temporară a părcării din Piața Unirii pentru lucrări de modernizare.

Parcarea din Piața Unirii, închisă temporar | Foto: Facebook, Emil Boc / Fotografie ilustrativă

Anunțul a fost făcut astăzi, miercuri, 18 martie 2026.

„În această perioadă, la parcarea din Piața Unirii se desfășoară lucrări de modernizare, care includ:

instalarea unui sistem modern de control al accesului

plată automată

monitorizare video

Această investiție are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de utilizare, prin creșterea gradului de confort, siguranță și eficiență pentru toți cei care folosesc parcările publice din municipiu”, a transmis Primăria Cluj-Napoca, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Primăria a precizat că redeschiderea parcării este estimată la începutul lunii aprilie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: