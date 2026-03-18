Rapid vrea să transfere un om cheie de la CFR Cluj!

Rapid vrea să întărească conducerea clubului la finalul sezonului.

CFR Cluj / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

După ce au rămas fără Daniel Sandu, şeful Departamentului de Scouting, giuleştenii se vor despărţi şi de actualul director sportiv la finalul sezonului. Italianul Mauro Pederzoli nu va mai continua în Giuleşti şi din vară, a anunţat jurnalistul Emanuel Roşu.

Sosit în România la începutul acestui sezon, Pederzoli a avut un rol important în transferurile efectuate de Rapid în cele două ferestre de transferuri.

Fostul membru din conducerea celor de la Liverpool, Parma, Torino sau Cagliari va pleca la finalul sezonului, iar şefii clubului pregătesc deja strategia pentru sezonul viitor.

Au pus ochii pe un om de la CFR!

Pentru a nu rămâne descoperiţi, şefii Dan Şucu şi Victor Angelescu au început căutările unui înlocuitor potrivit pentru club, iar varianta la care s-au oprit este Marius Bilaşco, anunţă sursa citată, actualul manager sportiv de la CFR Cluj.

Alături de Bogdan Mara şi Iuliu Mureşan, Bilaşco se află în conducerea tehnică a formaţiei din Gruia, pe lângă finanţatorul principal, Ioan Varga.

Bilaşco a continuat la CFR şi după plecările lui Cristi Balaj şi Răzvan Zamfir, produse la finalul anului trecut, iar acum este văzut ca înlocuitorul ideal pentru Mauro Pederzoli.

CITEȘTE ȘI: