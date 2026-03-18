România dublează numărul de urși care pot fi împușcați. EXPERT : „Nu cifra e problema, ci cum se face vânătoarea!”

Senatul a aprobat dublarea numărului de urși care pot fi împușcați anual, însă specialiștii avertizează că problema reală nu este numărul, ci modul în care sunt eliminați urșii.

Foto: monitorulcj.ro

Cota de intervenție, dublată, până la 859 de urși împușcați pe an. România face un pas important în gestionarea populației de urs brun, după ce Senatul a votat miercuri o inițiativă legislativă care prevede dublarea cotei de recoltare.

Potrivit vicepremierului Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, măsura se bazează pe o evaluare genetică realizată anul trecut, care indică o creștere semnificativă a populației de urși și extinderea habitatului acestora, conform stiripesurse.ro.

Dacă proiectul va fi adoptat și de Camera Deputaților, în perioada 2026–2027 vor putea fi împușcați anual până la 859 de urși, în scop preventiv.

Autoritățile invocă siguranța oamenilor

Inițiatorii susțin că măsura este necesară pentru reducerea riscurilor din zonele locuite.

„Suprapopularea urșilor și apropierea acestora de zonele locuite impun intervenții ferme și rapide”, a transmis Tanczos Barna.

Autoritățile mai vorbesc despre un pachet mai larg de măsuri, care include despăgubiri pentru pagube, garduri electrice și intervenții rapide în cazuri de pericol.

Fostul președinte al Asociației Vânătorilor de Urși din România, Neculai Șelaru: „Nu numărul ar trebui să ne sperie”

Fostul președinte al Asociației Vânătorilor de Urși din România, Neculai Șelaru, a declarat pentru monitorulcj.ro că dezbaterea publică este dusă în direcția greșită.

„Nu cifra mă sperie pe mine. Este puțin mare, dar după atâția ani de restricție, poate că nu ar trebui să ne sperie”, a declarat acesta.

Problema reală, spune Șelaru, este modul în care sunt selectați urșii pentru vânătoare.

„Se vânează ce nu trebuie. În loc să se vâneze urșii problemă, se vânează urșii sălbatici”, a explicat acesta pentru monitorulcj.ro.

Astfel, în loc să fie eliminați urșii care intră în gospodării sau devin agresivi, sunt vânate exemplare fără risc, ceea ce nu rezolvă situația din teren.

Critici la adresa vânătorii de primăvară

Un alt punct critic este metoda folosită în prezent. Potrivit lui Șelaru, vânătoarea la pândă, practicată în special primăvara, este greșită și ar trebui interzisă.

„Toată lumea vânează comod la nadă, deși este infracțiune. Cei care ar trebui să verifice se fac că nu văd”, a spus acesta pentru monitorulcj.ro.

Intervenții toamna, la goană

Fostul lider al vânătorilor propune o schimbare radicală de abordare: vânătoarea la goană, în sezonul de toamnă.

Această metodă ar permite:

eliminarea urșilor problemă

descurajarea apropierii de oameni

menținerea unui echilibru real în populație

„Ursul se sperie și se resălbăticește. Acum nu mai au teamă de oameni”, explică Șelaru.

Interese financiare și selecție discutabilă

În opinia sa, modul actual de vânătoare este influențat și de interese economice.

„Se împușcă, în general, urși masculi mari, mai valoroși. Este interesul gestionarului”, afirmă acesta.

Proiectul merge mai departe în Parlament

Inițiativa legislativă a fost adoptată de Senat cu 69 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă” și 17 abțineri.

Proiectul urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților, care este forul decizional.

Datele oficiale arată că populația de urs brun din România este estimată între 10.657 și 12.787 de exemplare.

Autoritățile consideră că nivelul actual depășește capacitatea habitatului și generează tot mai frecvent conflicte cu oamenii.

Mai mulți urși împușcați, dar aceleași probleme?

În timp ce statul propune creșterea numărului de urși eliminați, specialiștii avertizează că fără schimbarea modului de intervenție, rezultatele ar putea fi limitate.

Discuția rămâne deschisă între două direcții: reducerea rapidă a numărului de animale și gestionarea corectă a celor care reprezintă cu adevărat un pericol.

