Calea Turzii privește spre viitor. Un ansamblu imobiliar promite să schimbe fața zonei.

Pe un teren de circa un hectar, pe Calea Turzii nr. 235-237, se pregătește un ansamblu imobiliar care va schimba „fața” zonei și va crește substanțial calitatea vieții. Foto: randare proiect

Comisia de Urbanism a Consiliului Local dezbate joi un proiect de dezvoltare imobiliară care va schimba calitatea vieții în zona Calea Turzii - Bună Ziua, ridicând standardul de viață într-o zonă care are un potențial de a deveni tot mai dinamică.

Sudul orașului, ieșirea spre dealul Feleacului, pare în prezent mai puțin atractivă, din cauza densității mari de spații cu destinație economică (un centru comercial de materiale de construcții, benzinării sau show-room-uri și parcări ale unor dealeri auto). Dar are un potențial ridicat de dezvoltare, mai cu seamă dacă privim vecinătatea cu cartierul Bună Ziua, locuit preponderent de familii tinere, și bine legat de cartierele Zorilor, Andrei Mureșanu și Gheorgheni. În plus, un parc de mari dimensiuni dezvoltat de către administrația locală va aduce zonei un plus de „verde”.

Propunerea dezvoltatorilor: blocuri mici, cu doar 6 apartamente , care asigură intimitate, liniște și un standard ridicat de viață.

Ansamblul - propus pe Calea Turzii 235-237 - a intrat pe nedrept în atenția publicului, la finalul anului trecut, din cauza asocierii cu nume din zona politică, dar realitatea este că investitorul „legat de politic”, familia Oltean, deține numai 28% din terenul destinat dezvoltării imobiliare.

Blocuri mici, care construiesc comunități și oferă un standard ridicat al calității vieții

Ansamblul imobiliar vizează ridicarea pe terenul de circa un hectar de pe Calea Turzii 235-237 a 11 blocuri de înălțimi diferite - un bloc de 5 etaje la vecinătatea cu Calea Turzii, respectiv 10 blocuri de numai 2 etaje spre interiorul parcelei - imobile care vor avea în total 160 de apartamente și spații comerciale și peste 200 de locuri de parcare, supra și subterane, precum și 120 de locuri de parcare pentru biciclete.

La parterul blocului aflat la vecinătatea Căii Turzii ansamblul propune și spații comerciale și de birouri.

La parterul blocului aflat la vecinătatea Căii Turzii ansamblul propune și spații comerciale și de birouri, în vreme ce zona din interiorul parcelei va fi rezervată exclusiv locuințelor.

Bună Ziua - zonă căutată de familii tinere cu copii. Upgrade la un apartament mai spațios sau cu mai multe camere.

Viitorul ansamblu imobiliar nu va fi atractiv exclusiv pentru locuitori din afara Clujului sau din alte zone ale orașului, ci va oferi o alternativă familiilor care deja trăiesc în zona Bună Ziua, iubesc cartierul și nu vor să îl părăsească și caută un upgrade în aceeași zonă: mai mult spațiu, mai multe camere, o calitate a vieții mai bună pentru ei și copiii lor, fără să renunțe la comunitatea și confortul pe care le cunosc deja.

Propunerea dezvoltatorilor vine perfect în întâmpinarea acestui profil: blocuri mici, P+2, cu doar 2 apartamente pe etaj/6 apartamente într-o clădire și lift interior care asigură intimitate, liniște și un standard de viață pe care un bloc obișnuit nu le pot oferi.

Investiția de pe Calea Turzii 235-237 oferă singurul acces pietonal sigur dinspre Calea Turzii către viitorul Parc Bună Ziua, dezvoltat de administrația locală. Foto: randare proiect

Singurul acces direct din Calea Turzii spre Parcul Bună Ziua!

Un avantaj mai puțin vizibil, dar extrem de important, este faptul ca investiția de pe terenul de pe Calea Turzii 235-237 oferă singurul acces pietonal sigur dinspre Calea Turzii către viitorul Parc Bună Ziua. Practic, vizitatorii vor avea acces liber și confortabil spre parc prin interiorul ansamblului, pe un trotuar de min 3 m lățime cu arbori maturi în aliniament, mobilier urban și iluminat public indiferent dacă sunt rezidenți sau nu, alternativa fiind inaccesibilă familiilor cu copii datorită trotuarelor înguste sau chiar absente (cum e cazul străzii Mihai Românu).

Acesta e primul pas spre schimbarea la față a zonei. Calea Turzii privește spre viitor.

În timp, evoluția naturală a dezvoltării economice și imobiliare va determina - la fel ca și în cazul altor agenți economici, cum ar fi Farmec sau Carbochim - îndepărtarea funcțiunilor industriale și de servicii de perimetrul urban (de exemplu spre inelul viitoarei Centuri Metropolitane) și transformarea într-o zonă preponderent imobiliară-locativă și de servicii de loisir (restaurante, centre comerciale, parcuri).

Înlocuirea unităților economice cu ansambluri rezidențiale și facilități de petrecere a timpului liber - restaurante și spații de recreere - va crește calitatea vieții în partea de sud a orașului; va face natural legătura cu zona de leisure de la WonderLand și facilitățile de locuire din Dealul Feleacului, ceea ce va crește mult dinamica și atractivitatea zonei.

