ITP-ul poate fi făcut și la CTP Cluj. Cât costă și cum vă programați?

Clujenii își pot face Inspecția Tehnică Periodică (ITP) la autovehicule și la Compania de Transport Public (CTP).

CTP Cluj a anunțat că un transport public de calitate este susținut de o stare tehnică bună a mijloacelor de transport.

„Dotările moderne ale Stației I.T.P. din strada Plevnei nr. 12-14, din incinta platformei Autobazei Autobuze, asigură un proces de verificare calitativ al stării tehnice pentru orice tip de vehicul. Spunem pentru orice tip de vehicul, pentru că în cadrul acestei stații I.T.P. și locuitorii din municipiu se pot adresa pentru efectuarea verificării stării tehnice a autovehiculelor personale”, a anunțat CTP Cluj, într-o postare publicată miercuri, 18 martie 2026, pe pagina de Facebook a companiei.

Vă puteți face o programare, pentru verificarea ITP, la numărul de telefon 0264415162, de luni până vineri, între orele 7.30 - 15.30.

Prețuri ITP la CTP Cluj

Tarife pentru ITP la CTP Cluj, în funcție de categoria vehicul | Sursă: ctp.ro.

CITEȘTE ȘI: