Cluj-Napoca versus București, bătălia greilor din imobiliare. Care este, de fapt, cea mai puternică piață din țară? (P)

Cluj-Napoca este considerat, de un deceniu, cel mai scump oraș din țară pentru cumpărătorii de locuințe. În realitate, însă, existe zone în Capitală unde prețurile apartamentelor noi depășesc cu mult nivelul înregistrat pe piața rezidențială clujeană.

Sursa imagine: Imobiliare.ro

În cele mai scumpe zone bucureștene, locuințele situate în ansambluri rezidențiale noi sunt scoase la vânzare cu prețuri ce pornesc de la 4.800-5.000 euro/mp util și ajung până la 13.000 euro/mp util. Discutăm despre apartamente situate în cartiere precum Dorobanți, Floreasca sau în zona Herăstrău, potrivit datelor Imobiliare.ro.

Spre comparație, în Cluj-Napoca până și cele mai scumpe apartamente noi se vând, în general, cu cel mult 4.000 euro/mp util. Este vorba despre locuințe aflate în ansamblu rezidențiale localizate în zone precum Sopor, Între Lacuri, Mărăști, Plopilor sau Iris.

Bătălia greilor din imobiliarele autohtone merge, însă, mai departe de prețurile practicate de către dezvoltatori. Numărul efectiv de proprietăți disponibile cumpărătorilor este semnificativ mai mare în Capitală, la fel și varietatea locuințelor. Discutăm despre 7.300 de proprietăți versus puțin peste 1.300 de apartamente noi într-un trimestru, conform datelor Imobiliare.ro - platforma imobiliară cu cea mai mare încredere din partea utilizatorilor.

Diferențe pot fi observate inclusiv la nivelul tranzacțiilor înregistrate pe cele două piețe. Dacă Bucureștiul este constant pe primul loc, vânzările locale reprezentând circa 30% din totalul înregistrat la nivel național, întregul județ Cluj se poziționează după primele două luni ale acestui an pe locul 5, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Topul județelor unde s-au vândut cele mai multe case, terenuri și apartamente la începutul lui 2026: