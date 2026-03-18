Oraș blocat, șoferi grăbiți: Viteza transformă traficul din Cluj într-o ruletă rusească!

Traficul din Cluj-Napoca este tot mai aglomerat, însă, paradoxal, viteza rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave. Specialiștii atrag atenția că problema nu ține doar de infrastructură, ci și de comportamentul șoferilor.

Traficul a devenit una dintre cele mai apăsătoare probleme ale marilor orașe, iar Cluj-Napoca nu face excepție. În ciuda aglomerației constante, în multe zone ale orașului se circulă cu viteze ridicate, fenomen care crește riscul de accidente grave.

Profesorul universitar Nicolae Filip, coordonatorul Laboratorului de Trafic și Securitate Rutieră din cadrul Universității Tehnice din Cluj, a explicat pentru Radio Cluj că situația din oraș nu este singulară, dar diferența o face modul în care sunt aplicate măsurile de siguranță.

„Traficul din Cluj este, într-adevăr, foarte sufocat, însă acest lucru se întâmplă și în alte municipii din țară și, bineînțeles, și în Europa”, a declarat acesta pentru Radio Cluj.

Infrastructură incompletă și dependență de mașină

Una dintre cauzele majore ale aglomerației rămâne lipsa unor proiecte esențiale de infrastructură.

„Ne lipsesc finalizările șoselelor de centură, mă refer la șoseaua de centură sud”, a explicat Nicolae Filip.

În același timp, mulți clujeni sunt dependenți de mașina personală pentru activitățile zilnice, în condițiile în care transportul public nu acoperă eficient toate zonele noi ale orașului.

Viteza, problema reală din trafic

Deși majoritatea participanților la trafic respectă regulile, există un procent redus de șoferi care adoptă un comportament periculos.

„Câștigul nu este mai mult de un minut, două minute. Pentru asta se expun și pe ei și pe ceilalți la accidente”, a mai spus profesorul

Un exemplu recent a avut loc luni, 16 martie, când o femeie de 30 de ani a murit după ce două autoturisme au intrat în coliziune pe Calea Moților, iar unul dintre ele a fost proiectat pe trotuar.

Radare fixe dorite, dar blocate de lege

Pentru a reduce viteza în trafic, autoritățile locale caută soluții. Viceprimarul Dan Tarcea a declarat pentru Radio Cluj că Primăria Cluj-Napoca își dorește amplasarea unor radare fixe în oraș, însă legislația actuală nu permite montarea acestora.

Sistem modern de monitorizare și radare în Cluj

La nivel național, din 2025 a fost implementat sistemul E-Sigur, care monitorizează traficul prin radare și camere video.

În județul Cluj, sistemul permite:

înregistrarea automată a vitezei

analizarea datelor de către polițiști

transmiterea amenzilor direct la domiciliul șoferilor

Radarele de tip TruCam II sunt amplasate în zonele cu risc ridicat și au rolul de a descuraja comportamentul agresiv în trafic.

Razii la „liniuțe” și sancțiuni pentru șoferi

În paralel, polițiștii desfășoară acțiuni pentru combaterea curselor ilegale.

De exemplu în urma ultimelor razii desfășurate în zona CREIC din Cluj-Napoca mai mulți șoferi au fost sancționați pentru comportament agresiv în trafic. De asemenea, au fost retrase certificatele de înmatriculare pentru mai multe autoturisme implicate.

Limitarea vitezei și măsuri preventive

Potrivit specialistului, una dintre soluțiile eficiente aplicate în alte orașe europene este limitarea vitezei la 30 km/h în zonele urbane.

„În 1–3 ani, numărul accidentelor a scăzut cu până la 30%”, a mai precizat Nicolae Filip

Pe lângă sancțiuni, sunt necesare și măsuri preventive, precum îngustarea benzilor în apropierea trecerilor de pietoni sau adaptarea infrastructurii pentru persoane vulnerabile.

Factorul uman, decisiv în trafic

Dincolo de infrastructură și tehnologie, specialiștii atrag atenția că problema principală rămâne comportamentul șoferilor.

Traficul aglomerat generează stres, iar dorința de a câștiga câteva minute poate duce la decizii riscante.

În final, diferența nu o face doar regula, ci modul în care este respectată.

