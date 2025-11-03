Șeful marelui stat-major al armatei germane cere evaluarea tuturor tinerilor pentru serviciul militar

Șeful marelui stat-major al forțelor armate germane, generalul Carsten Breuer, a cerut evaluarea tuturor tinerilor pentru un eventual serviciu militar.

Pas important pentru serviciul militar obligatoriu în Germania: Șeful armatei cere evaluarea tuturor tinerilor |Foto: Depositphotos.com

Într-un dialog difuzat de grupul de presă RND, generalul cu cea mai mare funcție din Germania a susținut că demersul este necesar pentru a nu se pierde vremea în caz de urgență în apărare, informează luni dpa, citată de Agerpres.ro

„Din punct de vedere militar, este vital să fie evaluată întreaga cohortă de vârstă. Numai atunci vom ști cine e disponibil și pe cine putem chema într-o situație de apărare, pe care dorim să o prevenim”, a spus Breuer.

Și ministrul apărării, Boris Pistorius, susține evaluarea la scară națională a tuturor tinerilor germani, menționează dpa.

Breuer a avertizat că efectuarea evaluărilor abia când se produce o criză ar irosi timp prețios.

„Nimeni nu poate spune astăzi cu certitudine cum va arăta situația de securitate și amenințarea în anii următori”, a adăugat el.

Militari voluntari pentru suplimentarea efectivelor

Noua lege germană privind serviciul militar, care va intra în vigoare la 1 ianuarie, prevede ințial doar voluntariatul ca modalitate de suplimentare a efectivelor. Deputații din coaliția guvernamentală au propus tragerea la sorți a tinerilor în vederea evaluării, iar ulterior alegerea tot în mod aleatoriu a celor selectați pentru serviciul militar obligatoriu, dacă numărul de voluntari este insuficient.

Potrivit generalului citat, forțele armate nu trebuie să își limiteze opțiunile operaționale. El a insistat asupra importanței voluntariatului, dar a arătat că, „dacă numărul de voluntari este insuficient și înrolarea obligatorie este decisă de guvern și parlament, îi vom selecta pe cei mai calificați și motivați”, pe baza necesităților reale, nu aleatoriu.

El a subliniat și importanța timpului:

„Până la sfârșitul deceniului, avem nevoie nu doar de o forță activă puternică, ci și de o rezervă puternică pentru a fi gata de apărare și pentru a-i descuraja pe adversarii potențiali”.

