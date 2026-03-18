Consultații medicale GRATUITE pentru clujeni. Când și unde sunt?

Clujenii sunt așteptații la consultații medicale gratuite, în cadrul celei de-a treie ediție a campaniei de informare și prevenție „Sănătatea ta, prioritatea noastră”, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj.

Evenimentul organizat de UMF Cluj este dedicat comunității clujene și are ca scop încurajarea prevenției și a diagnosticării timpurii a unor afecțiuni frecvente din sfera:

cardiovasculară

respiratorie

ORL

oftalmologică

diabet și boli de nutriție

Consultații GRATUITE pentru clujeni

În cadrul evenimentului, participanții vor beneficia de:

consultații și evaluări medicale gratuite pentru identificarea factorilor de risc

pentru identificarea factorilor de risc testări gratuite de screening , precum spirometrie, măsurarea tensiunii arteriale, determinarea glicemiei, evaluarea acuității vizuale și alte investigații rapide

, precum spirometrie, măsurarea tensiunii arteriale, determinarea glicemiei, evaluarea acuității vizuale și alte investigații rapide discuții și recomandări personalizate oferite de medici specialiști și medici rezidenți

personalizate oferite de medici specialiști și medici rezidenți sesiuni educative despre prevenția bolilor cronice și adoptarea unui stil de viață sănătos

Locație: Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, la Centrul de Cultură Urbană „Casino”, duminică, 29 martie 2026, între orele 11.00 și 17.00.

„Prevenția începe cu un gest simplu: un control medical la timp. Vă încurajăm să profitați de această oportunitate pentru a vă verifica starea de sănătate și pentru a primi informații utile despre prevenirea și depistarea precoce a unor afecțiuni cronice”, a anunțat UMF Cluj, în descrierea evenientului.

Evenimentul este organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, cu implicarea cadrelor universitare, a medicilor specialiști și a medicilor rezidenți din mai multe specialități medicale.

CITEȘTE ȘI: