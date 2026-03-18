Consultații medicale GRATUITE pentru clujeni. Când și unde sunt?
Clujenii sunt așteptații la consultații medicale gratuite, în cadrul celei de-a treie ediție a campaniei de informare și prevenție „Sănătatea ta, prioritatea noastră”, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj.Clujenii sunt așteptați la consultații medicale GRATUITE | Foto: monitorulcj.ro
Evenimentul organizat de UMF Cluj este dedicat comunității clujene și are ca scop încurajarea prevenției și a diagnosticării timpurii a unor afecțiuni frecvente din sfera:
- cardiovasculară
- respiratorie
- ORL
- oftalmologică
- diabet și boli de nutriție
În cadrul evenimentului, participanții vor beneficia de:
- consultații și evaluări medicale gratuite pentru identificarea factorilor de risc
- testări gratuite de screening, precum spirometrie, măsurarea tensiunii arteriale, determinarea glicemiei, evaluarea acuității vizuale și alte investigații rapide
- discuții și recomandări personalizate oferite de medici specialiști și medici rezidenți
- sesiuni educative despre prevenția bolilor cronice și adoptarea unui stil de viață sănătos
Locație: Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, la Centrul de Cultură Urbană „Casino”, duminică, 29 martie 2026, între orele 11.00 și 17.00.
„Prevenția începe cu un gest simplu: un control medical la timp. Vă încurajăm să profitați de această oportunitate pentru a vă verifica starea de sănătate și pentru a primi informații utile despre prevenirea și depistarea precoce a unor afecțiuni cronice”, a anunțat UMF Cluj, în descrierea evenientului.
Evenimentul este organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, cu implicarea cadrelor universitare, a medicilor specialiști și a medicilor rezidenți din mai multe specialități medicale.
