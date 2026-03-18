Sănătate

Consultații medicale GRATUITE pentru clujeni. Când și unde sunt?

Clujenii sunt așteptații la consultații medicale gratuite, în cadrul celei de-a treie ediție a campaniei de informare și prevenție „Sănătatea ta, prioritatea noastră”, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj.

Clujenii sunt așteptați la consultații medicale GRATUITE | Foto: monitorulcj.ro Clujenii sunt așteptați la consultații medicale GRATUITE | Foto: monitorulcj.ro

 

 


 

Evenimentul organizat de UMF Cluj este dedicat comunității clujene și are ca scop încurajarea prevenției și a diagnosticării timpurii a unor afecțiuni frecvente din sfera:


 

 


  • cardiovasculară
  • respiratorie
  • ORL
  • oftalmologică
  • diabet și boli de nutriție

Consultații GRATUITE pentru clujeni

În cadrul evenimentului, participanții vor beneficia de:

  • consultații și evaluări medicale gratuite pentru identificarea factorilor de risc
  • testări gratuite de screening, precum spirometrie, măsurarea tensiunii arteriale, determinarea glicemiei, evaluarea acuității vizuale și alte investigații rapide
  • discuții și recomandări personalizate oferite de medici specialiști și medici rezidenți
  • sesiuni educative despre prevenția bolilor cronice și adoptarea unui stil de viață sănătos

Locație: Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, la Centrul de Cultură Urbană „Casino”, duminică, 29 martie 2026, între orele 11.00 și 17.00.


„Prevenția începe cu un gest simplu: un control medical la timp. Vă încurajăm să profitați de această oportunitate pentru a vă verifica starea de sănătate și pentru a primi informații utile despre prevenirea și depistarea precoce a unor afecțiuni cronice”, a anunțat UMF Cluj, în descrierea evenientului.

Evenimentul este organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, cu implicarea cadrelor universitare, a medicilor specialiști și a medicilor rezidenți din mai multe specialități medicale.


