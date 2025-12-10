Fii informat! Tot ce trebuie să știi despre contractele de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale (P)

În calitate de consumator de energie electrică și gaze naturale, este bine să fii informat cu privire la conținutul contractelor de furnizare a energiei electrice sau a gazelor naturale, astfel încât să cunoști drepturile și obligațiile pe care le ai în relația cu furnizorul. Electrica Furnizare vine în întâmpinarea ta cu informații de interes referitoare la contractele de furnizare a energiei.

Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între clientul casnic și furnizor cuprinde, în primul rând, datele de identificare ale clientului și furnizorului, obiectul și durata contractului, alături de o serie de informații esențiale ce reglementează relația dintre cele două părți, cum sunt următoarele:

Prețul energiei electrice, care include componenta de achiziție a energiei electrice și componenta de furnizare;

Tarifele reglementate pentru serviciile de rețea, în vigoare la data publicării ofertei, respectiv: tariful pentru serviciul de distribuție a energiei electrice corespunzător nivelului de tensiune, tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea și tariful pentru serviciul de sistem;

Valoarea unitară a impozitelor, comisioanelor, taxelor și contribuțiilor stabilite prin dispozițiile legale în vigoare, valabile la data încheierii contractului;

Prețul final facturat;

După caz, valoarea componentei fixe, stabilite în lei/lună sau lei/zi, și tarifele altor servicii oferite;

Modalitatea și termenul de returnare a sumelor, inclusiv la încetarea contractului de furnizare;

Condițiile și modalitățile de plată a facturilor de energie electrică și condițiile de aplicare a dobânzilor penalizatoare;

Modalitatea de transmitere de către client a indexului autocitit;

Indicarea anexelor la contract;

Modalitatea de comunicare de către furnizor a preavizului de deconectare a locului de consum;

Modalitatea de transmitere a facturilor de energie electrică și a documentelor anexate acesteia;

Compensații acordate și modalitatea de rambursare a acestora, în cazul în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prevăzute în contract;

Condițiile de reînnoire și de încetare a contractului și a serviciilor;

Informaţii privind soluţionarea plângerilor;

Mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind toate prețurile/tarifele aplicabile.

În contractul de furnizare a energiei electrice mai sunt precizate drepturile și obligațiile părților contractante, dreptul de denunțare unilaterală a contractului de către client sau modalitatea de constituire/actualizare/restituire a unei garanții financiare. Introducerea unor clauze care să împiedice schimbarea furnizorul de energie electrică este interzisă.

Contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat între clientul casnic și furnizor cuprinde datele de identificare ale clientului și furnizorului, obiectul și durata contractului, alături de alte informații importante, precum:

Serviciile oferite, calitatea acestora şi termenul de începere a alimentării iniţiale cu gaze naturale, dar și tipurile serviciilor de mentenanţă oferite;

Mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate privind toate tarifele aplicabile, inclusiv cele pentru mentenanţă, după caz;

Condiţiile de reînnoire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului, cu precizarea termenelor şi condiţiilor de denunţare unilaterală a acestuia;

Eventualele compensaţii şi modalitatea de rambursare aplicabilă în cazul nerespectării calităţii serviciilor prevăzute în contract;

Informaţii privind drepturile clienţilor finali, inclusiv privind modalitatea de soluţionare a plângerilor și modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor.

Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia clientului, într-o formă completă şi uşor de înţeles, prin intermediul facturii sau a documentelor anexate acesteia, următoarele date: elementele componente ale preţului final; modul de determinare a consumului facturat (respectiv prin citire directă a indexului echipamentului de măsurare, prin autocitire sau prin estimare consum); informaţii privind dreptul clientului final de a schimba furnizorul în mod gratuit și informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor.

Furnizorul de gaze naturale are obligația să notifice clientul cu privire la orice intenţie de modificare a clauzelor contractuale, precum şi orice majorare a tarifului practicat, precizând motivele.

Compania Electrica Furnizare este preocupată în mod constant de informarea corectă și completă a clienților din portofoliul său, încurajându-i să acceseze site-ul www.electricafurnizare.ro pentru informații de interes cu privire la aspecte ce țin de relația cu furnizorul.