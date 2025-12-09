Autostrada A10 Sebeș-Turda: Recepția finală a lucrărilor, suspendată din cauza viciilor apărute în perioada de garanție

Recepția finală a lucrărilor pe Autostrada A10 Sebeș-Turda este suspendată din cauza viciilor apărute în perioada de garanție. Lucrările continuă în zona fostelor alunecări de teren din Alba Iulia.

În prezent, antreprenorul Pizzarotti efectuează lucrări pe Lotul 1 al autostrăzii A10, în zona Alba Iulia Nord, pentru remedierea unor deficiențe constatate în cadrul perioadei de garanție, semnalează ZiarulUnirea.ro

Astfel, recepția finală a lucrărilor a fost suspendată până la remedierea deficiențelor constatate în teren.

De asemenea, în zona dealului de la pârâul Iovului, unde de-a lungul timpului au existat mai multe alunecări de teren, atât în perioada de construcție, cât și după darea în circulație a autostrăzii, antreprenorul efectuează lucrări pentru remedierea deficiențelor. În zonă poate fi observată și o mică „cocoașă”, semn al unei posibile alunecări de teren, iar lucrările vizează stabilizarea terenului, adaugă sursa citată.

„Recepția finală va fi realizată în momentul în care vor fi întrunite toate condițiile legale prevăzute de H.G. 845/2018. Comisia de recepție finală va putea decide admiterea recepției finale numai dacă nu vor mai fi identificate vicii”, au declarat reprezentanți DRDP Cluj.

În urmă cu doi ani de zile, în toamna lui 2023, o secțiune de drum din Autostrada Sebeș – Turda s-a surpat, iar Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj introducea restricții temporare de circulație, pentru km 66+000 – km 66+500, Sebeș-Turda. Atunci a fost afectată Calea 1, în județul Cluj, în apropiere de Turda.

Tronsonul în cauză a fost inaugurat înainte de alegerile parlamentare din 2020, după o serie de lucrări fulger. În februarie 2023, secțiunea de autostradă a fost închisă pentru refacerea completă a zonei surpate. Reparațiile ar fi trebuit să dureze 30 de zile, însă proiectul a fost extins, iar la câțiva metri de autostradă, versantul s-a surpat din nou.

