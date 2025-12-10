Temperaturile cresc ușor, dar vremea rămâne instabilă. Prognoza meteo pentru Cluj.

Temperaturile se vor situa peste cele specifice datei din calendar, însă vremea se menține închisă, cu posibile precipitații și maxime de 10 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Miercuri, 10 decembrie, valorile termice vor fi în continuare mai mari decât cele specifice datei din calendar. Cerul va fi marcat de înnoări, cu precădere în regiunile extracarpatice și se vor semnala posibile precipitații. În restul teritoriului, înnorãrile vor fi temporare, vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în zonele montane.

Temperaturile maxime se vor situa între 8 - 16 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 şi 6 grade Celsius.

În Cluj, vremea rămâne închisă, cu un cer preponderent noros, însă cu șanse reduse de precipitații. Vântul va sufla slab și temperat, cu unele intensificări la munte.

Temperaturile maxime vor ajunge la 10 grade Celsius, iar minime termice vor indica 2 grade Celsius.

De joi vom avea parte de o ușoară schimbare a vremii, cu o nebulozitate redusă și un cer preponderent senin, iar maximele termice vor varia între 9 – 7 grade Celsius.

