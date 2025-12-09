Ambasada Ucrainei condamnă prezența a doi artiști ruși la un concert acompaniat de Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania

Ambasada Ucrainei în România critică în termeni duri concertul artiștilor ruși Andrey Boreyko și Nikolay Lugansky, organizat la Cluj-Napoca. Dirijorul și pianistul din Federația Rusă vor fi acompaniați de Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania.

Concertul artiștilor ruși la Cluj stârnește controverse. Ambasada Ucrainei reacționează: „Cultura rusă astăzi este inseparabilă de autoritățile ruse”|Foto: Depositphotos.com

Ambasada Ucrainei a condamnat, marți, organizarea unui concert cu doi artiști ruși, care este programat vineri la Cluj-Napoca:

„Cultura rusă astăzi, asemenea sportului și altor domenii, este inseparabilă de autoritățile ruse”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook a ambasadei.

În toamna acestui an, soprana rusă Anna Netrebko, apropiată de liderul de la Kremlin, nu a mai concertat la Cluj-Napoca. De altfel, ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa, care trebuia să se desfășoare la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, a fost anulată, din motive politice.

Ambasada Ucrainei condamnă prezența a doi artiști ruși la un concert acompaniat de Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania

„Ambasada a fost informată că la 12 decembrie, în Cluj-Napoca, urmează să aibă loc un concert al artiștilor ruși Andrey Boreyko și Nikolay Lugansky, acompaniați de Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”. Numeroși locuitori și oaspeți ai orașului se vor alătura unei seri de muzică clasică, admirând lumina și atmosfera sălii de concert. Vor răsuna aplauze pentru artiști care se pregătesc pentru concertele lor și își perfecționează măiestria muzicală într-un stat care, zi de zi, îi forțează pe milioane de ucraineni să asculte alte «sunete»: exploziile rachetelor, zgomotul dronelor și sirenele de alertă aeriană”, se arată în mesajul publicat de Ambasada Ucrainei în România pe pagina de Facebook.

Sursa: Ambasada Ucrainei în România – Facebook

Reprezentanții Ambasadei arată că, în timp ce artiștilor ruși li se oferă condiții pentru a performa în condiții confortabile, artiștii ucraineni dorm în adăposturi antiaeriene, rămân fără căldură și lumină.

Astfel, o parte dintre dintre artiștii Ucrainei sunt în tranșee și își riscă viața pentru libertate, democrație și valorile europene.

„De la începutul invaziei ruse la scară largă, cel puțin 224 de artiști au fost uciși în Ucraina din cauza războiului. Ieri s-a comunicat că pe front a căzut muzicianul ucrainean, violonistul Valeriy Lytvyn.

Cultura rusă astăzi, asemenea sportului și altor domenii, este inseparabilă de autoritățile ruse, de propaganda și puterea soft a statului-agresor”, arată sursa citată.

Concerte în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia

Potrivit ambasadei, unul dintre cei doi artiști a susținut concerte în teritoriile ocupate temporar de Rusia în Ucraina, „legitimând în acest fel controlul ilegal rus”, iar la Cluj-Napoca „va promova în România aceeași «cultură rusă»”.

„Condamnăm ferm desfășurarea concertelor artiștilor ruși în statele Uniunii Europene în condițiile războiului în desfășurare, declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Arta muzicală nu poate fi folosită ca paravan pentru a abate atenția de la crimele rusiei, iar nicio melodie nu poate a diminua suferința poporului ucrainean, care plătește zilnic cu vieți pentru libertatea Ucrainei și a întregii Europe”, menționează Ambasada Ucraieni în România în mesajul citat.

Cine sunt artiștii ruși care vor concerta la Cluj?

Potrivit unei informări publicate de Filarmonica de Stat Transilvania, „două dintre cele mai importante nume pe scena internațională a muzicii clasice - Andrey Boreyko (dirijor) și Nikolay Lugansky (pian)” vor susține un concert extraordinar la Filarmonica clujeană.

Astfel, din programul concertului programat pentru vineri, 12 decembrie, vor face parte lucrări semnate de Maurice Ravel, Frédéric Chopin și Modest Mussorgski.

În sezonul 2025-2026, Andrey Boreyko a revenit la Chicago Symphony și Boston Symphony alături de Evgeny Kissin, precum și la Vienna Radio Symphony. De asemenea, dirijează Orchestra Mozarteum la Grosses Festspielhaus din Salzburg.

„În urma mandatului său de succes ca Director Muzical și Artistic al Filarmonicii și Corului din Varșovia, Boreyko colaborează din nou cu această instituție în acest sezon: astfel, ei au revenit la Concursul Internațional de Pian Chopin, cântând în concertul de deschidere, în etapele finale și în concertele Laureaților ediției a 19-a a competiției”, se arată în informarea publicată de Filarmonica de Stat Transilvania.

Înainte de încheierea mandatului său ca Director Muzical și Artistic al Filarmonicii și Corului din Varșovia în 2024, Boreyko a fost timp de opt sezoane Director Muzical al Artis—Naples în SUA

Nikolay Lugansky s-a născut în 1972 la Moscova. A studiat la Școala Centrală de Muzică a Conservatorului din Moscova.

Etapa inițială a carierei sale ca pianist solist i-a adus titlul de laureat al Primului Concurs Unional al tinerilor muzicieni din Tbilisi (1988), al Concursului Internațional J.S. Bach de la Leipzig (1988), al Concursului Unional S.V. Rahmaninov de la Moscova (1990), al Academiei Internaționale de Vară Mozarteum (Salzburg, 1992), precum și victoria la Concursul Ceaikovski din 1944.

În 2013, Nikolay Lugansky a primit titlul de Artist Emerit al Federației Ruse.

„Astăzi, în calitate de solist al Filarmonicii din Moscova și membru de onoare al Academiei Ruse de Arte, el se bucură de numeroase realizări artistice remarcabile. Acestea includ colaborări cu cele mai importante orchestre simfonice din Rusia, Franța, Germania, Japonia, Țările de Jos, SUA etc”, potrivit sursei citate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: