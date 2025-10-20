CCR, așteptată să se pronunțe cu privire la reforma pensiilor magistraților. Decizia a fost amânată de două ori de Curtea Constituțională.

Curtea Constituţională a României urmează să se pronunțe, luni, cu privire la reforma pensiilor magistraților. La începutul lunii octombrie, CCR a amânat verdictul.

CCR urmează să se pronunțe cu privire la reforma pensiilor magistraților|Foto: Depositphotos.com

Curtea Constituțională va discuta, luni, două dintre proiectele de lege pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament în cadrul pachetului doi de măsuri fiscale.

Astfel, judecătorii CCR urmează să se pronunțe pe proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților, atacat de Înalta Curte la CCR, și asupra proiectului de lege care vizează noile taxe și măsuri fiscale de la Ministerul Finanțelor, atacat de opoziție.

Curtea Constituțională a amânat de două ori, pe 24 septembrie și pe 8 octombrie, decizia privind reforma pensiilor magistraților și pe noile taxe și măsuri fiscale.

Instituirea unei condiții de vechime minime în muncă de cel puțin 35 de ani și limitarea cuantumului pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării în cazul magistraților a declanșat un protest susținut al magistraților de la Curtea de Apel Cluj și de la instanțele din țară, prin suspendarea activității.

La începutul lunii septembrie, Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație de Justiție au decis sesizarea Curții Constituționale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților.

„Prin votul exprimat, judecătorii Instanței supreme transmit un «nu» răspicat oricărei tentative de a slăbi independența justiției și statutul constituțional al magistraturii. Independența justiției nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiție fundamentală a democrației și a statului de drept”, se arată într-o informare publicată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit sursei citate, legea încalcă „nu mai puțin” de 37 de decizii obligatorii ale Curții Constituționale și numeroase principii fundamentale ale statului de drept.

Potrivit reformei pensiilor magistraților:

*vârsta de pensionare va crește treptat la 65 de ani, ca în sistemul public,

*vechimea necesară devine 35 de ani, nu doar 25,

*pensia se va calcula după media ultimilor 5 ani, nu doar după ultima lună, și nu va depăși 70% din ultimul venit net.

Alte trei proiecte de lege adoptate de guvernul Bolojan în pachetul doi de măsuri fiscale au trecut de testul constituționalității:

*proiectul de lege privind reforma în sănătate,

*proiectul de lege privind guvernanța corporativă

*legea privind modificările aduse la ASF, ANCOM și ANRE a fost de asemenea validată de CCR și promulgată de președinte.

Foto: Depositphotos.com

