Prim-ministrul Ilie Bolojan: „Inflația se va stabiliza în a doua jumătate din 2026, iar economia României va fi relansată”

Premierul Ilie Bolojan a spus că rata inflației se va stabiliza în a doua jumătatea a acestui an, iar economia României va fi relansată.

Premierul Ilie Bolojan: „Inflația se va stabiliza în a doua jumătate a anului” | Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a declarat că inflația se va stabiliza din a doua jumătate a anului, iar până atunci vor mai fi resimțite efectele contracției economice.

Premierul Ilie Bolojan: „Inflația se va stabiliza din a doua jumătatea a lui 2026”

„Cel puțin până la jumătatea anului încă, măsurile de contracție economică vor fi prezente, aceasta este realitatea. Din a doua jumătate, lucrurile ar trebui să se relanseze. (...) Inflația se va stabiliza, se va duce într-o zonă de stabilitate și economia se va adapta la noul volum de cheltuieli, care este dat de reducerea împrumuturilor pe care le avem și la un volum relativ stabil de investiții”, a afirmat prim-ministrul, la postul B1 TV, potrivit Agerpres.ro.

El a menționat că urmează să își facă efectul și măsuri precum reducerea cheltuielilor din administrație și creșterea încasării veniturilor.

Declarația șefului Executivului pare să contrazică ce a preconizat Banca Națională a României.

Recent, BNR a semnalat o „înrăutățire a perspectivei inflației” în urmăoarea perioadă, astfel că prețurile ar continua să crească, iar la început de vara rata inflației se va apropia de 10%.

Bani pentru pensionari

Bolojan a mai precizat că va fi acordată o formă de sprijin pentru persoanele cu pensii mici, iar măsura este prevăzută în proiectul de buget. În schimb, celelalte formule de sprijin social vor fi acoperite din fonduri europene.

„Pentru alte propuneri care vin pe linia de protecție socială, spații bugetare mari nu avem, decât dacă din alte părți reducem investiții sau reducem alte cheltuieli. Propunerea pe care am făcut-o este ca din Fondul Social European, pentru că avem niște posibilități de a susține diferite programe sociale pe zona de copii, de exemplu, de acolo să fie alocate fondurile, ceea ce înseamnă că ministerele Proiectelor Europene și Muncii trebuie să lucreze în sensul acesta”, a declarat Bolojan.

Premierul a reiterat că în anii anteriori s-au făcut cheltuieli fără acoperire, situație care a generat deficite „enorme”, a dus la creșterea accelerată a datoriei și la dobânzi „foarte mari”, care au ajuns să reprezinte 3% din PIB.

Cât va fi redus deficitul odată ce bugetul pentru 2026 este gata?

El a mai precizat că proiectul de buget, care este finalizat în momentul de față, prevede o reducere a deficitului la 6,2%, în condițiile în care anul trecut a fost de 7,7% din PIB.

„E un angajament pe care România și l-a luat și este singura soluție - nu pentru că ne obligă alții - pentru a ne reduce atât costul dobânzilor în procente, dar și anvelopa totală a costului dobânzilor, pentru a ne elibera alte spații financiare în anii următori', a subliniat premierul Bolojan.

De asemenea, în acest an România trebuie să finalizeze absorbția fondurile din PNRR, care se ridică la 3,7% din PIB, totalizând peste 10 miliarde de euro. La această sumă se adaugă cofinanțările, a evidențiat șeful Guvernului.

„Toate investițiile României de anul acesta depășesc 7% din PIB și, practic, provocarea este să reduci deficitul, dar să ai un nivel foarte mare de investiții, pentru că altfel pierdem banii europeni. Și atunci nu rămân decât câteva spații limitate, pentru că în rest sunt dobânzi de achitat, ministere de asigurat să funcționeze și de aceea am propus, pe de o parte, reforma în administrație, pentru a ne reduce cheltuielile din administrație. A trebuit să majorăm impozitele locale, pentru a avea o sursă de venituri suplimentare pentru autoritățile locale, să-și poată finanța lucrările”, a mai menționat premierul Bolojan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: