Bergodi a aflat dacă va putea sta pe bancă la meciul contra FCSB!

Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, își ispășește suspendarea în urma eliminării din meciul cu CFR Cluj, pierdut cu 2-3.

Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Tehnicianul italian a fost eliminat la finalul meciului din Gruia, disputat pe 7 februarie, după ce a avut un conflict cu jucătorii Andrei Cordea și Karlo Muhar.

În urma incidentelor, Comisia de Disciplină l-a suspendat pe Bergodi timp de o lună, plus o amendă în valoare de 10.000 de lei, în timp ce Cordea a primit o suspendare de 3 etape și a avut de plătit 5.000 de lei.

În aceste condiții, pe banca Universității Cluj la ultimele meciuri a stat Eugeniu Cebotaru, antrenorul secund al echipei. Tot el a fost cel care a fost prezent la interviuri și la conferințele de presă înainte și după meciuri.

Suspendarea lui Bergodi ar urma să expire pe 7 martie, exact ziua când ardelenii vor da piept cu FCSB la București. În acest sens, conducerea clubului de pe Cluj Arena a încercat să afle dacă italianul va putea sau nu sta pe bancă la acest meci.

Potrivit celor de la Digi Sport, Liga Profesionistă de Fotbal nu a aprobat cererea echipei, astfel că Bergodi va vedea și acest meci din tribună. În absența sa, alb-negrii au câștigat toate partidele și au reușit calificarea în play-off-ul Superligii.

Tehnicianul a fost absent de la la partidele cu Oțelul Galați (2-0, în Cupă), Csikszereda (4-1, Superliga), FC Botoșani (3-1, Superliga), Oțelul (4-0, Superliga) și Hermannstadt (2-1, Cupa României).

