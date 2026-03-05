Clujeni plini la pompă, dar de nervi, nu în rezervor. „Impozitul naibii, îl plătim o dată pe an, dar astea sunt zilnic”.

Motorina a trecut de pragul de 8,5 lei pe litru, iar benzina se apropie rapid de această limită. Este a doua scumpire consecutivă înregistrată după izbucnirea conflictului din Iran, o nouă majorare semnificativă, de aproximativ 9 bani pe litru.

Șoferi surprinși într-o benzinărie din Cluj-Napoca în timp ce discută despre creșterea prețurilor la carburanți și alimentează sume tot mai mici, pe fondul scumpirilor din ultimele zile. | Credit foto: Valentina Prelipcean

În acest context, Guvernul ar putea reduce taxele pentru a evita o explozie a prețurilor la pompă. După ce conflictul din Iran a generat deja scumpiri semnificative în doar câteva zile, Bogdan Ivan a declarat că lucrează împreună cu premierul la o formulă care ar permite diminuarea accizelor la carburanți atunci când prețul depășește pragul de 8 lei pe litru, potrivit Antena 3 CNN.

Statul încasează peste jumătate din prețul plătit la pompă

Prețurile la pompă au crescut rapid și pe fondul scumpirii barilului de petrol, care s-a majorat cu peste 15% după izbucnirea conflictului.

Un lucru este însă clar: statul încasează mai mult în urma acestor scumpiri. În cazul benzinei, peste 57% din prețul plătit la pompă reprezintă taxe și accize, iar la motorină aproximativ 53%. Specialiștii avertizează că în perioada următoare ar putea apărea noi modificări ale prețurilor, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, care afectează lanțurile de aprovizionare.

Chiar dacă România este al doilea producător de țiței din Europa și dispune de o infrastructură petrolieră bine dezvoltată, piața locală rămâne puternic influențată de evoluțiile de pe piețele internaționale.

România produce țiței, dar prețurile depind de piața internațională

Prețul motorinei la pompă din România este peste nivelul prețului corect de piață cu aproximativ 10 bani pe litru, susține Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), într-o analiză publicată joi, conform Agerpres.ro.



„România este al doilea producător de țiței din Europa, are una dintre cele mai dezvoltate infrastructuri petroliere din Europa Centrală și de Est, având rafinării, acces direct la importuri maritime prin Marea Neagră și un sistem logistic de conducte care conectează porturile cu rafinăriile și depozitele interne. În mod normal, o astfel de structură ar trebui să stabilizeze prețurile carburanților și să atenueze fluctuațiile pieței internaționale.

În cadrul studiului realizat de Asociația Energia Inteligentă - Analiza fluxurilor petroliere, a costurilor și prețului la pompă în România - se desprinde din analiza fluxurilor de aprovizionare și a evoluției costurilor petrolului din ultimele 90 de zile, că prețul motorinei la pompă din România este peste nivelul prețului corect de piață. Diferența nu este dramatică - aproximativ 10 bani pe litru - dar într-o economie care consumă milioane de tone de carburant anual, chiar și această marjă aparent mică devine relevantă”, susține Dumitru Chisăliță

Ce spun șoferii din Cluj despre noile prețuri la carburanți

Un reporter Monitorul de Cluj a stat de vorbă cu mai mulți șoferi într-o benzinărie din municipiu pentru a afla cum privesc aceștia noile scumpiri ale carburanților. În contextul în care motorina a depășit deja pragul de 8,5 lei pe litru, iar benzina se apropie de același nivel, reacțiile oamenilor nu au întârziat să apară.

Clujenii spun că fiecare majorare de preț se simte tot mai puternic în bugetul lunar, mai ales pentru cei care folosesc zilnic mașina pentru muncă sau pentru deplasările prin oraș.

Oamenii au oferit următoarele reacții în legătură cu creșterea prețurilor la carburanți:

„Mă afectează foarte tare, pentru că sunt pensionar. Am o pensie de 3.000 de lei și acum am și niște probleme”, a declarat un șofer pentru Monitorul de Cluj.

„Uitați, alimentăm doar de 50 de lei”, a declarat un șofer pentru Monitorul de Cluj.

„Cumplit, cumplit mă afectează. Și nu doar pe mine, ci pe toată lumea pe care o cunosc. Din cercul meu, toată lumea este terminată. Eu vin din Gilău la lucru în fiecare zi. Să nu mai facem tragedie cu impozitele – impozitul, naibii, îl plătim o dată pe an. Dar astea sunt zilnic: cheltuielile, gazul, curentul”, a declarat un șofer pentru Monitorul de Cluj.

„Să le transmitem guvernanților să aibă grijă și de oamenii de rând, nu doar de ei”, a declarat un șofer pentru Monitorul de Cluj.

Scumpirile de la pompă îi îngrijorează pe mulți șoferi, mai ales pe cei care depind zilnic de mașină pentru a ajunge la muncă sau pentru activitățile de zi cu zi. În lipsa unor măsuri care să tempereze creșterea prețurilor, oamenii spun că vor fi nevoiți fie să reducă deplasările, fie să suporte costuri tot mai mari pentru carburant.

Rămâne de văzut dacă evoluțiile de pe piețele internaționale și eventualele decizii ale autorităților vor reuși să stabilizeze prețurile la pompă în perioada următoare. Pentru moment însă, șoferii spun că fiecare scumpire se simte imediat în buzunar.

VALENTINA PRELIPCEAN

