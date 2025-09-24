Curtea Constituţională amână decizia cu privire la pensiile magistraţilor

Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Instituirea unei condiții de vechime minime în muncă de cel puțin 35 de ani și limitarea cuantumului pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării în cazul magistraților a declanșat un protest susținut al magistraților de la Curtea de Apel Cluj și de la instanțele din țară, prin suspendarea activității.

Miercuri, Curtea Constituțională a decis să amâne luarea unei decizii în cazul sesizării făcute de Înalta Curte de Casație și Justiție privind legea care modifică regulile de pensionare pentru judecători și procurori, potrivit Agerpres.ro

La începutul lunii septembrie, Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație de Justiție au decis sesizarea Curții Constituționale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților.

„Prin votul exprimat, judecătorii Instanței supreme transmit un «nu» răspicat oricărei tentative de a slăbi independența justiției și statutul constituțional al magistraturii. Independența justiției nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiție fundamentală a democrației și a statului de drept”, se arată într-o informare publicată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit sursei citate, legea încalcă „nu mai puțin” de 37 de decizii obligatorii ale Curții Constituționale și numeroase principii fundamentale ale statului de drept.

Premierul Ilie Bolojan a dat de înțeles că dacă legea privind modificările aduse la pensiile magistraților pică la CCR, atunci va demisiona, în condițiile în care Executivul nu va avea legitimitate pentru continuarea reformelor.

Potrivit reformei pensiilor magistraților:

*vârsta de pensionare va crește treptat la 65 de ani, ca în sistemul public,

*vechimea necesară devine 35 de ani, nu doar 25,

*pensia se va calcula după media ultimilor 5 ani, nu doar după ultima lună, și nu va depăși 70% din ultimul venit net.

Contestațiile privind alte trei proiecte pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, amânate

De asemenea, au mai fost amânate alte trei sesizări pe pachetele de reformă asumate de Guvern:

*Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

*Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

*Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Astfel, decizia în cazul celor patru legi va fi luată pe 8 octombrie.

În același timp, judecătorii au respins însă obiecția de neconstituționalitate privind Legea pentru eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, care viza restructurarea ANCOM, ANRE și ASF, potrivit unei informări publicate de CCR.

„Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a respins ca neîntemeiată obiecția de neconstituționalitate formulată de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor, respectiv de deputați aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor, Grupului parlamentar al S.O.S. România și Grupului parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri, și a constatat că dispozițiile Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, în ansamblul său, precum și ale art.1 alin.(1)-(8) și ale art.2 alin.(1), (2) și (6) din aceasta, sunt constituționale”, arată sursa citată.

Foto: Depositphotos.com

