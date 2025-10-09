Mircea Abrudean salută decizia CCR care a validat reforma în sănătate și cea a companiilor de stat: „Reformele reale trec testul Constituției, nu al populismului”

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, a transmis că decizia CCR de a declara constituționale două reforme reprezintă o nouă validare a premierului Ilie Bolojan.

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean salută decizia CCR care a validat două reforme | Foto: Facebook, Mircea Abrudean

„CCR a decis: reforma în sănătate și reforma companiilor de stat sunt conforme cu legea fundamentală. Este o nouă validare a viziunii premierului Ilie Bolojan și a Guvernului PNL - o guvernare care pune accent pe eficiență, disciplină bugetară și investiții în domenii esențiale”, a transmis Mircea Abrudean, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Clujeanul a afirmat că deciziile Curții arată că reformele reale trec testul Constituției, nu al populismului.

„Reducerea costurilor din companiile de stat și modernizarea sistemului medical sunt pași esențiali spre un stat mai corect și mai funcțional. Partidul Naţional Liberal continuă reforma statului cu respect față de lege, față de cetățean și față de interesul public. România are nevoie de continuitate, nu de blocaje politice”, a conchis Mircea Abrudean.

Reamintim faptul că ieri, Curtea Constituțională a Românei a declarat constituțională reforma sănătăți și cea a guvernanței corporative.

Miercuri, 8 octombrie 2025, CCR a respins, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. și POT împotriva Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Curtea Constituțională a României a respins, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. și POT cu privire la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

