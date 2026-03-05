Verificări în teren în cazul defrișărilor masive din Pădurea Hoia. Directorul Gărzii Forestiere Cluj: „Arborii se înlocuiesc și se vine cu specii mai valoroase în urma împăduririi”. Ce spune Prefectura?

Echipe mixte ale Gărzii Forestiere Cluj și ale Poliției vor face verificări în Pădurea Hoia în cazul defrișării unei suprafețe de circa 2 hectare. Cazul a fost semnalat de activiștii de mediu clujeni. „Arborele care a ajuns la o anumită vârstă se susbstituie cu specii mai valoroase prin împădurire artificială”, spune Istrate Steșco, directorul Gărzii Forestiere Cluj.

O suprafață de circa 2 hectare din Pădurea Hoia a fost rasă în ultimele luni, iar cazul defrișărilor masive i-a alertat pe activiștii de mediu din Cluj, care anunță că vor face sesizări la Garda Forestieră și Direcția Județeană de Mediu Cluj.

„Din informațiile de care dispunem, e vorba de o procedură de tăiere legală. Este o tăiere de substituire – se substitie arboretele degradat și se va veni cu împăduriri”, a declarat pentru monitorulcj.ro Istrate Steșco, directorul Gărzii Forestiere Cluj.

Tăieri în Pădurea Hoia. Garda Forestieră Cluj: Sunt acțiuni normale care fac parte din viața pădurii

Potrivit reprezentanților Gărzii Forestiere Cluj, în cazul tăierilor din Pădurea Hoia nu este vorba de simple defrișări, ci de acțiuni legale de substituire, conform procedurilor silvice în vigoare.

Astfel, la o distanță de 60-70 de ani au loc „substituiri” de arbori: arbotretul degradat este înlocuit cu specii mai valoaroase, printr-o acțiune concertată de împădurire artificală.

„Tăierea este conform amenajamentului, dar vom dispune de mai multe informații în urma verificărilor făcute la fața locului.

În cazul tăierii de subistituire înseamnă că există un arboret degradat, adică nu e ceea ce s-ar preta pe solul respectiv. Arborele care a ajuns la o anumită vârstă, se înlocuiește, se substituie și se vine cu alte specii mai valoroase, precum gorun, stejar, cireș în funcție de grupa ecologică din zonă. Acesta e scopul tăierii respective.

Suprafața în cauză este administrată de Ocolul Silvic de stat. Urmează să vedem dacă sunt probleme la exploatare: am înțeles că parchetul se curăță de resturi de exploatare și urmează să fie împădurit fie în această primăvară, fie la toamnă.

Sunt acțiuni normale care fac parte din viața pădurii. Aici e vorba de o substituire cu specii mai valoroase. Iar prin normele silvice s-a stabilit că trebuie tăiat la perioade de 60-70 de ani și de venit cu împădurire pe cale artificială de specii valoroase”, a explicat Istrate Steșco, directorul Gărzii Forestiere Cluj.

Controalele vor arăta dacă exploatarea forestieră din Hoia a respectat traseele avizate:

„Trebuie să vedem cum arată lucrurile în teren, vom face verificări cu privire la modul de exploatare, dacă s-au respectat traseele și limitele”, a mai adăugat directorul Gărzii Forestiere Cluj, Istrate Steșco.

Ce spune Prefectura?

Prefectul Clujului, Maria Forna, a solicitat, joi, Direcției Silvice Cluj verificarea situației referitoare la defrișările din Pădurea Hoia.

Conform Direcției Silvice Cluj, tăierile s-au făcut în baza unor avizări emise încă din 2019 și au vizat proceduri de „substituire” a arborilor.

„Lucrările efectuate au fost prevăzute pe amenajamentul UP II Făget Chinteni ua 106A, ediția 2019, care înseamnă tăieri rase/ substituiri, împăduriri pe 4,88ha, iar volumul prevăzut a se exploata era de 1.398 mc”, se arată în informarea publicată joi de Prefectura Cluj.

Suprafața de împădurit în urma lucrărilor de exploatare este prevăzută în planul lucrărilor de regenerare din primăvara anului 2026, urmând ca, din luna martie 2026, să înceapă lucrările de reîmpădurire.

Materialul lemnos extras este transportat la Centrul de Prelucrare din Dezmir, unde este transformat în paleți care sunt repartizați către populație, conform prevederilor legale, mai arată sursa citată.

„Așadar, menționăm că operațiunea este coordonată și gestionată de Direcția Silvică Cluj, prin Ocolul Silvic Cluj-Napoca, cu respectarea tuturor prevederilor legislației în vigoare, nefiind vorba de defrișări ilegale”, transmite Prefectura Cluj.

Hoia, „plămânul verde” al Clujului

Aproximativ 2 ha de arbori din Pădurea Hoia au fost rase.

„Se taie la ras, din păcate, deja pe câteva hectare. Noi ne dorim ca toată această zonă să fie o arie protejată și e mare păcat că se taie dintr-un plămân al Clujului, chiar în apropiere de Florești și Baciu”, semnala Adrian Dohotaru, președintele Asociației Societate Organizată Sustenabil.

Activiștii de mediu din Cluj au anunțat că vor depune sesizări către autoritățile cu atribuții în domeniu, pentru a elucida acest caz: în ce condiții s-au realizat tăierile, dacă a existat un aviz legal emis în acest sens sau dacă s-au făcut tăieri peste cele admise.

„Dincolo de legalitatea acestor acțiuni, asta vrem să le transmitem autorităților locale: Hoia merită să fie o arie naturală protejată, în interesul clujenilor”.

În 2022, administrația Clujului a decis realizara unui studiu asupra biodiversității sitului Pădurea Hoia-Cheile Baciului, pentru declararea ca arie naturală protejată. Valoarea studiului a fost de 80.000 de lei, fonduri publice.

