EXCLUSIV | Neluțu Varga, reacție explozivă după ultimele acuzații: „Risc să-mi pierd business-ul!”

Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a reacționat după ultimele acuzații apărute în spațiul public.

Neluțu Varga este patronul CFR-ului din 2017 | Foto: Sportul Clujean

Context: Pe 2 martie 2026, în cadrul emisiunii iAMSport Live, jurnalistul Remus Răureanu a prezentat o înregistrare care ar fi aparținut lui Neluțu Varga, patronul de la CFR Cluj.

Din înregistrarea respectivă, omul de afaceri părea că se află într-o situație disperată din punct de vedere financiar și solicita un nou împrumut.

„Te rog din suflet, sunt disperat. De ieri ți-am zis. Nu mai pot, că pierd cursa și am pierdut toate actele și toți banii. Nu-i joacă aicea, e vorba de două tone de aur, frate, te rog!”, erau cuvintele lui Varga.

Neluțu Varga a clarificat tot pentru Monitorul de Cluj!

Redacția monitorulcj.ro l-a contactat în cursul zilei de joi pe patronul CFR-ului pentru a-i cere un punct de vedere cu privire la speculațiile apărute în spațiul public.

Neluțu Varga a explicat cu lux de amănunte care este adevărul despre înregistrarea apărută în mass-media și în care părea să fie într-o situație ingrată.

„Mă bucur mult că mi-ai scris în legătură cu acest subiect. Este o făcătură! Să vă spun care este adevărul: nu eu trebuia să dau bani nimănui, persoana respectivă nu mi-a dat banii la timp, atunci când a promis, nu ceea ce au tăiat ei din context și au pus că cer eu bani împrumut!

Eu nu ceream bani împrumut, eu ceream banii mei ca să-mi facă plata înapoi urgent pentru că l-am ajutat și timp de un an de zile l-am așteptat, l-am păsuit și nu mai răspundea la telefon. Asta este realitatea!

Este tăiată din context, este făcută numai la șmecherie. De ce nu a pus și discuția de la început: „Te rog, dă-mi banii înapoi!”, astea erau cuvintele. Risc să-mi pierd business-ul, aveam nevoie de bani pentru avion iar el mi-a propus că „mâine, mâine, mâine” și nu s-a întâmplat nimic și nu a mai răspuns la telefon.

Fiind telefonul închis, i-am dat mesaj vocal. Asta e realitatea! Mulțumesc frumos”, a spus Neluțu Varga, patronul CFR-ului, în exclusivitate pentru monitorulcj.ro.

Varga, cel mai de succes patron din ultimii 20 de ani din fotbalul românesc!

Neluțu Varga este patronul celor de la CFR Cluj din 2017, atunci când a preluat echipa aflată în insolvență, a stins datoriile existente la club și a reformat clubul pentru marea performanță.

De când el este finanțatorul grupării din Gruia, ardelenii au cucerit nu mai puțin de opt trofee: cinci titluri de campioană (2018, 2019, 2020, 2021, 2022), două Supercupe (2018, 2021) și o Cupă a României (2025), devenind una dintre cele mai de succes echipe din România în ultimele două decenii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: