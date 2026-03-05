Au fost finalizate lucrările la podul peste Someș din Sânnicoară. Primar Apahida, Cristina Belce: „Am reușit în timp record”.

Primarul comunei Apahida, Cristina Belce a anunțat că lucrările au fost finalizate la podul peste Someșul Mic, în satul Sânnicoară.

Lucrările la podul peste Someș din Sânnicoară au fost finalizate | Foto: Facebook, Cristina Belce

Anunțul a fost făcut astăzi, joi, 5 martie 2026.

Timp record pentru lucrările de reparație la podul din Sânnicoară.

„Lucrările la podul peste Someș din Sânnicoară au fost finalizate. Având în vedere importanța majoră a acestui pod pentru traficul din zonă, am avut în vedere ca lucrările de reparații la suprafața carosabilă să fie realizate într-un timp record, pentru a reduce cât mai mult disconfortul creat participanților la trafic”, a anunțat Cristina Belce, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Potrivit primarului, circulația se poate desfășura din nou în condiții de siguranță.

Reparație provizorie, urmează lucrările finale

„Reiterez însă faptul că aceste lucrări reprezintă o intervenție provizorie, necesară pentru siguranța traficului. În paralel, lucrăm la evaluarea tehnică completă a podului, etapă care va fi urmată de lucrările de reabilitare integrală, menite să ofere o soluție durabilă pentru această infrastructură importantă. Mulțumesc tuturor pentru înțelegere și pentru răbdarea de care ați dat dovadă în această perioadă”, a conchis Cristina Belce.

Totodată, administrația din Apahida a anunțat o campanie de ridicare a crengilor rămase din toaletarea arborilor

Campanie de ridicare a crengilor în Apahida

„Primaria Comunei Apahida organizeaza campania de ridicare a crengilor rezultate din toaletarea arborilor!

Pregătiți crengile astfel:

Tăiate la maximum 1,5 metri lungime

Legate în snopi pentru a putea fi încărcate

Programul de colectare:

9 martie – Sânnicoară

23 martie – Câmpenești

30 martie – Apahida și Dezmir

Asigurați-vă că materialul este pregatit conform condițiilor de mai sus, altfel nu va putea fi preluat”, a transmis Primăria Apahida, pe pagina de Facebook a instituției.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: