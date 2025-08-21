Siguranța în România, sub semnul întrebării: Oamenii care terorizează românii împușcă în plină zi ori sunt de negăsit

Oamenii care înspăimântă românii au prins curaj. După cazul criminalului Emil Gânj, inculpat pentru că și-ar fi ucis și incendiat iubita, dat în urmărire generală de Poliție, un alt caz îi sperie pe români: un cetățean turc a tras cu arma în București, în mijlocul zilei. Ce se întâmplă cu siguranța publică?

Pe bună dreptate, românii sunt îngroziți de reacția întârziată a autorităților: violența în familie devine alarmantă – peste 30 de femei au fost ucise în România de la începutul anului, iar fugarul Emil Gânj, suspectat de uciderea unei femei, rămâne de negăsit la 1 lună și jumătate de la incident.

Un alt caz șocant, produs miercuri în Centrul Vechi din București, scandalizează opinia publică: un cetățean străin a tras șase focuri în direcția unei terase din centrul Capitalei, a aruncat arma și a fugit. Incidentul produs în Sectorul 3 al Capitalei este cu atât mai șocant cu cât tânărul a folosit o armă letală, un pistol, fiind reținut ulterior de procurori.

Într-un context în care siguranța publică pare să devină un moft, iar oamenii ajung să fie îngroziți de ce li se poate întâmpla pe stradă, justiția pare să fie făcută cu jumătăți de măsură: Vlad Pascu, tânărul care a produs accidentul mortal din stațiunea 2 Mai în august 2023, a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare.

Însă, sentința vine abia după doi ani și două zile de procese tărăgănate, în care părinții victimelor au simțit umilința la care au fost supuși de statul român, după cum s-a întâmplat și în dosarul Colectiv.

Siguranța publică, în bătaia puștii

Incidentul șocant produs miercuri dimineața la o terasă din Centrul Vechi al Bucureștiului a băgat panica în oameni: un cetățean străin a tras șase gloanțe în direcția terasei. Chiar dacă nimeni nu a fost rănit, incidentul i-a îngrozit pe oamenii aflați în zonă, aceștia fiind luați prin surprindere. Polițiștii au intervenit în urma unui apel la 112, însă faptul că pentru mulți din cei aflați la fața locului ziua de 20 august putea fi ultima, ridică semne de întrebare în privința siguranței publice din România.

Între timp, Emil Gânj se joacă de-a v-ați ascunselea cu poliția: suspectul de crimă este căutat de oamenii legii de mai bine de 1 lună, însă fără succes.

Autoritățile nu au reușit să îl prindă pe bărbatul condamnat în trecut pentru omor calificat, care și-ar fi ucis și incendiat fosta iubită luna trecută.

Un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că l-a văzut pe Emil Gânj, cel care este căutat de aproape o lună și jumătate de polițiști: fugarul căuta mâncare în curtea lui, în localitatea Șăulia, aflată la doar câțiva kilometri de Miheșu de Câmpie, locul unde s-a produs crima. În continuare, Emil Gânj este căutat de polițiști.

Ce se întâmplă cu siguranța publică în acest răstimp, în care un suspect de crimă se află în libertate, autoritățile evită să răspundă: oricând se poate produce o altă tragedie.

Părinții victimelor din dosarul 2 Mai reclamă dubla măsură a Justiției

Vlad Pascu a fost condamnat definitiv, joi, la 10 ani de închisoare. Acesta a accidentat mortal cu mașina doi tineri în localitatea 2 Mai.

Părinţii celor doi tineri ucişi în accidentul de la 2 Mai critică dur decizia Curţii de Apel Constanţa de a-l condamna pe Vlad Pascu la doar zece ani închisoare.

De altfel, sentința vine la 2 ani și 2 zile de teribilul accident produs de Vlad Pascu, aflat sub influența substanțelor psihoactive, în urma cărora doi tineri au murit, iar alți trei au fost răniți.

„Era de aşteptat. Noi ne-am întărit sufleteşte, ne aşteptam la mai rău. E o decizie, zic eu, sfidătoare (...) Eu am mai tot spus de-a lungul timpului, aici au fost trase nişte sfori de la bun început, pentru că se ştia gravitatea faptei pe care a comis-o acest Vlad Pascu. Părinţii au făcut tot posibilul ca să îi minimalizeze eventuala sentinţă, înţelegere cu ...aşa...denunţul. Poliţia, procuratura, toţi cei care au făcut acest caz şi l-au trimis în primă instanţă la Mangalia, atunci cazul era ca şi judecat (...) El se va întâlni în câţiva ani cu părinţii lui, se va bucura de viaţă, iar noi nu ne vom mai vedea copiii. Este o durere în suflet, dar trebuie să ne concentrăm pe creşterea copiilor pe care încă îi mai avem. Se putea şi mai rău de atât, să-i scadă din sentinţă. În România există două tipuri de lege, una pentru o anumită clasă socială şi alta pentru noi, oamenii normali. Acolo unde este el, niciodată un om nu se va reabilita, mai ales că el provine dintr-o familie arogantă, care în permanenţă şi-a bătut joc de memoria acestor copii care nu se vor mai bucura de viaţă, nici Sebi, nici Roberta”, a spus tatăl Robertei, într-o intervenţie la postul Digi24 TV, potrivit Agerpres.ro.

Ce rămâne din siguranța publică?

În plus, pentru a mai da o lovitură siguranței publice, Guvernul vrea să reducă numărul polițiștilor locali, măsură inclusă în pachetul doi de măsuri fiscale, care vizează reformarea administrației locale.

„Am înțeles opțiunea Guvernului de a diminua numărul, de exemplu, de polițiști locali. Am propus, însă, o soluție echilibrată, și anume: nu un polițist local la 1.000 de locuitori, cât propune Guvernul, nu un polițist local la 1.500 cât este acum, ci un polițist local la 1.200 de locuitori, având în vedere complexitatea mare a problemelor pe care noi, de exemplu, municipiile mari, reședință de județ, le avem de organizat în comparație cu alte entități administrative”, semnala la finalul lunii trecute primarul Clujului Emil Boc, președintele executiv al Asociației Municipiilor din România (AMR) în urma discuțiilor cu premierul Ilie Bolojan.

De-a lungul anilor, Clujul a făcut eforturi susținute pentru a spori siguranța publică, astfel încât oamenii să se simtă în siguranță la orice oră din zi sau din noapte. Demersurile au fost recunoscute de altfel de studiile de specialitate.

Potrivit datelor disponibile în Nubeo Safety Index la finalul lunii iulie, Cluj-Napoca se afla pe locul 9 în Europa și pe locul 18 la nivel mondial în ceea ce privește siguranța cetățeanului.

„Siguranța publică nu înseamnă doar prezența poliției – ci și infrastructură bine pusă la punct, iluminat public funcțional, o comunitate implicată și respect reciproc”, declara recent viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, care a a făcut un tur nocturn al cartierelor din Cluj-Napoca pentru a afla dacă clujenii se simt în siguranță pe străzi. De asemenea, viceprimarul Clujului i-a îndemnat pe clujeni să anunțe orice situație care ține de siguranța publică - fie că e vorba de un bec ars, fie de o zonă nesigură sau un comportament periculos.

Între timp, Ministerul Afacerilor de Interne (MAI) prezintă date seci despre intervențiile pentru siguranța rutieră sau pentru siguranța publică.

Astfel, potrivit unui comunicat publicat joi de ministerul condus de Cătălin Predoiu, în ultimele 24 de ore „efectivele MAI au intervenit la 4.709 evenimente”:

*ordine publică: 3.003

*situații de urgență: 1.706

Sursa: mai.gov.ro

„Ne șochează pasivitatea instituțiilor statului care ar trebui să ne protejeze și să prevină violența și femicidul. Răspunsul autorităților a fost aproape inexistent, soluțiile întârzie să apară. Tăcerea și ignoranța sunt complice la crimă”, semnalau reprezentanții Centrului FILIA în urma protestului din fața Guvernului, din iunie 2025, la scurt timp după ce într-o localitate din Prahova, o femeie însărcinată a fost ucisă cu un topor de concubinul său.

În continuare, supectul crimei din Miheșu de Câmpie se află în libertate, iar siguranța publică, prevenția și combaterea actelor de violență par să se fi transformat într-un moft.

