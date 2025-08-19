Emil Gânj se joacă de-a v-ați ascunselea cu poliția, de 50 de zile! Oare ce făcea un infractor adevărat?!

Emil Gânj le râde în nas autorităților de o lună și jumătate. Sute de polițiști, câini, drone și elicoptere vânează un singur om. Oamenii legii, spectatori!

Emil Gânj, dat în urmărire generală după ce și-ar fi ars de vie fosta iubită | Foto: IPJ Mureș

Telenovela Emil Gânj durează deja de mai bine de o lună, timp în care autoritățile nu au reușit să îl prindă pe bărbatul condamnat în trecut pentru omor calificat, care și-ar fi ucis și incendiat fosta iubită luna trecută.

Este din nou alertă în Mureș, după ce un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că l-a văzut pe Emil Gânj, cel care este căutat de aproape o lună și jumătate pentru că și-ar fi ucis și incendiat iubita.

Emil Gânj, văzut la kâțiva km de locul crimei

Tânărul care i-a chemat pe polițiști afirmă că fugarul căuta mâncare în curtea lui, în localitatea Șăulia, aflată la doar câțiva kilometri de locul crimei, potrivit digi24.ro.

La scurt timp după ce tânărul a transmis autorităților că l-ar fi văzut pe Gânj, zona a fost împânzită de polițiști și jandarmi, care au adus și câini de urmă pentru a cerceta câmpurile de cereale din apropiere. Cu toate acestea, verificările nu au dus la niciun rezultat.

Emil Gânj este căutat deja de mai bine de cinci săptămâni de poliție. Acesta este acuzat că ar fi pătruns în locuința fostei sale iubite. Acolo ar fi lovit-o de mai multe ori cu toporul, cupă care a dat foc casei și a dispărut.

Reamintim că Tribunalul Mureș a dispus, marți, 15 iulie 2025, emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele fugarului Emil Gânj, suspectat de uciderea femeii din Miheșu de Câmpie.

Potrivit portalului instanțelor de judecată citat de Agerpres, magistrații au admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș și au dispus arestarea preventivă a inculpatului Emil Gânj, cercetat pentru omor calificat și distrugere, pe o perioadă de 30 de zile începând cu data prinderii acestuia.

Pompierii militari au descoperit, în urmă cu o săptămână, o femeie carbonizată într-o locuință cuprinsă de flăcări din comuna Miheșu de Câmpie, iar în urma verificărilor s-a stabilit că acțiunea a fost intenționată.

Emil Gânj, condamat în trecut pentru OMOR CALIFICAT

Ulterior, Inspectoratul Județean de Poliție Mureș a anunțat că a fost dat în urmărire un bărbat, Gânj Emil, în vârstă de 37 de ani, bănuit de comiterea faptei. Suspectul avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă în lipsă, pentru violență în familie și încălcarea ordinului de protecție, iar în trecut a fost condamnat pentru omor calificat, fiind eliberat din penitenciar în cursul anului 2020.

„La data de 08 iulie 2025, în jurul orei 08.30, inculpatului G.E., împotriva căruia era emis un ordin de protecție, pe o perioadă de 12 luni și care avea interdicția de a se apropia de persoana vătămată G.A.M. sau de domiciliul acesteia, s-a deplasat la locuința persoanei vătămate, unde a distrus mai multe geamuri și ușa de la intrare, a pătruns fără drept în imobil și a lovit-o pe aceasta cu toporul pe care îl avea asupra sa, de mai multe ori, în zona capului, provocându-i acesteia decesul. Apoi, cu scopul de a șterge urmele infracțiunilor comise, autorul incendiat locuința respectivă. Inculpatul se sustrage urmării penale, fiind dat în urmărire generală”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș.

