Vlad Pascu, șoferul drogat care omorât doi tineri, condamnat definitv la 10 ani de închisoare. Părinții victimelor: „Peste 3 ani îl vedem pe străzi.”

Vlad Pascu a fost condamnat definitiva la 10 ani de închisoare. Acesta a accidentat mortal cu mașina doi tineri în localitatea 2 Mai.

Vlad Pascu a fost condamnat definiti la 10 ani de închisoare | Foto: Inquam Photos / George Călin

Vlad Pascu, șoferul drogat care în august 2023 a accidentat mortal doi tineri și a rănit alți trei în localitatea 2 Mai, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Constanța la 10 ani închisoare.

Vlad Pascu rămâne cu aceeași sentință: 10 ani de închisoare

Curtea de Apel Constanța a respins joi apelul lui Vlad Pascu, și menținut decizia de condamnare dată de Judecătoria Mangalia în ianuarie 2025.



De asemenea, judecătorii au respins apelul procurorilor, dar și ale familiilor victimelor, care ceruseră o pedeapsă mai mare pentru Vlad Pascu.

Părinții victimelor: „Peste 3 ani îl vom vedea din nou pe străzi”

Singura modificare adusă de Curtea de Apel Constanța la decizia primei instanțe este scăderea cuantumului despăgubirilor pentru familia uneia dintre victime, de la 50.000 euro la 20.000 euro.



„Admite apelul formulat de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) și reduce cuantumul daunelor morale acordate părții civile Bârzan Darius-Dumitru, de la 50.000 euro la 20.000 euro”, se arată în sentința curții.

Părinţii celor doi tineri ucişi în accidentul de la 2 Mai critică dur decizia Curţii de Apel Constanţa de a-l condamna pe Vlad Pascu la doar zece ani închisoare.



Cătălin Dragomir, tatăl Robertei, spune că decizia judecătorilor este „sfidătoare”, însă recunoaşte că „se putea şi mai rău”, ca magistraţii să-i scadă pedeapsa lui Vlad Pascu.



„Era de aşteptat. Noi ne-am întărit sufleteşte, ne aşteptam la mai rău. E o decizie, zic eu, sfidătoare (...) Eu am mai tot spus de-a lungul timpului, aici au fost trase nişte sfori de la bun început, pentru că se ştia gravitatea faptei pe care a comis-o acest Vlad Pascu. Părinţii au făcut tot posibilul ca să îi minimalizeze eventuala sentinţă, înţelegere cu ...aşa...denunţul. Poliţia, procuratura, toţi cei care au făcut acest caz şi l-au trimis în primă instanţă la Mangalia, atunci cazul era ca şi judecat (...) El se va întâlni în câţiva ani cu părinţii lui, se va bucura de viaţă, iar noi nu ne vom mai vedea copiii. Este o durere în suflet, dar trebuie să ne concentrăm pe creşterea copiilor pe care încă îi mai avem. Se putea şi mai rău de atât, să-i scadă din sentinţă. În România există două tipuri de lege, una pentru o anumită clasă socială şi alta pentru noi, oamenii normali. Acolo unde este el, niciodată un om nu se va reabilita, mai ales că el provine dintr-o familie arogantă, care în permanenţă şi-a bătut joc de memoria acestor copii care nu se vor mai bucura de viaţă, nici Sebi, nici Roberta”, a spus tatăl Robertei, într-o intervenţie la postul Digi24 TV, potrivit Agerpres.ro.

Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian, spune că avocaţii lui Vlad Pascu au făcut tot ce era posibil pentru ca acesta să nu primească mai mult de zece ani închisoare, pentru a putea fi eliberat mai repede din detenţie.

10 ani, pedeapsă cheie pentru Vlad Pascu

„Eu speram la o pedeapsă mai mare. S-a făcut tot ce era posibil din partea avocaţilor lui ca să ia o pedeapsă până în zece ani sau zece ani. La o pedeapsă de 10 ani are anumite facilităţi. Pentru bună purtate, îl vom vedea peste trei ani iar pe străzile noastre (...) Din câte manevre s-au făcut, ne aşteptam în aceşti doi ani, ne aşteptam ca pedeapsa să-i fie micşorată. Copiii nu-i mai aduce nimeni înapoi, îl lăsăm pe Dumnezeu să-l judece”, a declarat tatăl lui Sebastian.

În dimineața zilei de 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în apropiere de localitatea 2 Mai a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri și-au pierdut viața și alți trei au fost răniți. Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului și a fost găsit apoi de polițiști în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influența mai multor substanțe interzise.

În octombrie 2023, el a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului.

Pe 31 ianuarie 2025, Vlad Pascu a fost condamnat de Judecătoria Mangalia la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului.

De asemenea, instanța a dispus ca Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) să plătească 700.000 euro familiei tânărului mort în accidentul rutier, 640.000 euro familiei tinerei decedate în accident, precum și 100.000 euro, 50.000 euro, respectiv 250.000 euro, celor trei tineri răniți.

Vlad Pascu a atacat decizia judecătoriei în apel, iar avocații lui au solicitat o reducere a pedepsei de 10 ani.

De asemenea, părinții victimelor au cerut ca Vlad Pascu să fie condamnat la o pedeapsă mai mare, pentru omor, însă judecătorii nu au fost de acord cu schimbarea încadrării faptelor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: