Mai multe oferte pentru instalarea sistemului de monitorizare a traficului pe Autostrada Tranislvania

CNAIR a înregistrat o serie de oferte pentru montarea sistemului de monitorizare a traficului pe A1, A2 și pe tronsonul Târgu Mureș-Nădășelu al Autostrăzii Transilvania.

CNAIR analizează ofertele pentru contractul privind instalarea sistem,ului de monitorizare a traficului de pe A3/Foto: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere Facebook.com

Inițial, licitația privind instalarea echipamentelor de monitorizare a traficului de pe Autostrada Transilvania, segmentul Târgu Mureș-Nădășelu (Cluj) a fost lansată în februarie 2023.

Valoarea estimată a contractului este de 112.695.318,13 Lei, fără TVA și vizează lucrări de montare a echipamentelor de supraveghere video/detecție.

În cadrul derulării acestui proiect, finanțat prin PNRR, trei asocieri de firme au depus oferte:

Asocierea ASSECO SEE S.R.L. - URBAN SCOPE S.R.L. - BS TELECOM SOLUTIONS d.o.o. - ASGO TELECOM S.R.L.

ELEKTRA INVEST S.R.L.

Asocierea INTETRA ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS - TETRA HGS ELEKTRONİK SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea și execuția lucrărilor pentru construcția unor „Sisteme de monitorizare și informare asupra traficului și a condițiilor de circulație pentru Autostrada A1 București – Pitești, Autostrada A2 București – Cernavodă, Autostrada A3 București – Ploiești, DN 1 București – Ploiești”

Durata contractului este de 84 de luni și cuprinde:

6 luni perioada de proiectare,

18 luni perioada de execuție a lucrărilor

60 de luni perioada de garanție a lucrărilor.

- „Implementarea și integrarea sistemelor ITS pe Autostrada A3 Târgu-Mureș – Nădășelu” are o valoare estimată de 68.645.126,00 lei fără TVA. Data de deschidere a ofertelor a fost în 11 Aprilie 2023, potrivit CNAIR. La finalul lunii trecute a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire în vederea încheierii contractului .

Implementarea Sistemelor de Transport Inteligente pe drumurile de mare viteză urmărește atingerea următoarelor obiective:

Creșterea siguranței rutiere prin informarea în timp real a participanților la trafic

Creșterea eficienței de administrare a infrastructurii rutiere

Creșterea capacității de transport

Impunerea eficientă a legislației rutiere

Creșterea confortului utilizatorilor

În perioada următoare, Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.

De la Târgu Mureș la Nădășelu sunt 115 kilometri de autostradă, însă în circulație sunt doar 99 pentru că lotul Chețani -Câmpia Turzii, fostul Lot Straco este în lucru (Strabag a deschis șantierul pentru finalizarea celor 16 kilometri cu termen estimat decembrie 2023).

Autostrada nu are sisteme ITS

Autostrada nu are sistemele ITS instalate sau funcționale pe cea mai mare parte din lungime, potrivit descrierii CNAIR: „Segmentele de autostrada care fac parte integrantă a acestui proiect au, datorită unei istorii diferite de proiectare și realizare, o dotare ITS total diferită de setul minim de servicii ITS”.

Pe A3 Târgu Mureș – Ogra, nu există sisteme ITS, prin urmare nici alimentare cu energie electrică. Pe sectorul Ogra- Câmpia Turzii, sistemele ITS sunt instalate și în curs de instalare, dar nu sunt integrate într-un Centru de Monitorizare și Informare (CMI). Pe secțiunea Câmpia Turzii – Gilău, nu a fost prevăzută nici canalizație, nici fibra otică necesară comunicației, nici echipamentele ITS necesare, acestea trebuind să fie conectate la CMI Gilău și alimentate cu energie electrică. Sectorul Gilău – Nădășelu este conectat cu sisteme ITS, dar neconectate la CMI Gilău.

Sistemul pentru monitorizare și informare va contribui la creșterea siguranței rutiere prin prevenirea accidentelor, reducerea timpului de intervenție pentru echipele MAI/ISU, reducerea ambuteiajelor, va permite gestionarea situațiilor de urgență, monitorizarea și protecția mediului precum și localizarea mașinilor.

