Sisteme de informare și monitorizare, amplasate pe Autostrada Transilvania, printr-un proiect PNRR

CNAIR a scos la licitație un contract de 68 de milioane de lei finanțat din PNRR pentru sistem ITS de informare și monitorizare pe tronsonul Târgu Mureș-Nădășelu al Autostrăzii Transilvania.

Compania de Drumuri a lansat în licitație un contract de 68 de milioane de lei finanțat din PNRR pentru achiziția sistemului ITS (intelligent transportation sistem) pe Autostrada Transilvania, tronsonul în circulație Târgu Mureș-Nădășelu, scrie Economedia.

Sistemul pentru monitorizare și informare va contribui la creșterea siguranței rutiere prin prevenirea accidentelor, reducerea timpului de intervenție pentru echipele MAI/ISU, reducerea ambuteiajelor, va permite gestionarea situațiilor de urgență, monitorizarea și protecția mediului precum și localizarea mașinilor, potrivit caietului de sarcini pe care l-a consultat Economedia.

Contractul are o durată de 84 de luni din care 60 perioada de garanție. Sistemul ITS permite informarea rapidă a șoferilor pe panourile VMS (panourile cu mesaje variabile) cu date despre accidente, condiții meteo nefavorabile, ceață, polei sau incidente pe autostradă.

De la Târgu Mureș la Nădășelu sunt 115 kilometri de autostradă, însă în circulație sunt doar 99 pentru că lotul Chețani -Câmpia Turzii, fostul Lot Straco este în lucru (Strabag a deschis șantierul pentru finalizarea celor 16 kilometri cu termen estimat decembrie 2023).

Autostrada nu are sisteme ITS

Autostrada nu are sistemele ITS instalate sau funcționale pe cea mai mare parte din lungime, potrivit descrierii CNAIR: „Segmentele de autostrada care fac parte integrantă a acestui proiect au, datorită unei istorii diferite de proiectare și realizare, o dotare ITS total diferită de setul minim de servicii ITS”.

Pe A3 Târgu Mureș – Ogra, nu există sisteme ITS, prin urmare nici alimentare cu energie electrică. Pe sectorul Ogra- Câmpia Turzii, sistemele ITS sunt instalate și în curs de instalare, dar nu sunt integrate într-un Centru de Monitorizare și Informare (CMI). Pe secțiunea Câmpia Turzii – Gilău, nu a fost prevăzută nici canalizație, nici fibra otică necesară comunicației, nici echipamentele ITS necesare, acestea trebuind să fie conectate la CMI Gilău și alimentate cu energie electrică. Sectorul Gilău – Nădășelu este conectat cu sisteme ITS, dar neconectate la CMI Gilău.

Ofertele pot fi depuse până la 31 martie, iar prețul are o valoare de 75 % din totalul punctajului.

