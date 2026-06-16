Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj): „Partidul Național Liberal NU va vota Guvernul Veștea”

Liberalii nu vor vota Guvernul Veștea. „Nu poți construi un guvern «în numele PNL» fără acordul PNL”, spune deputatul clujean Ovidiu Cîmpean.

Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj): „Partidul Național Liberal NU va vota Guvernul Veștea”| Foto: Ovidiu Cîmpean

Liberalii au reconfirmat prin vot, luni, în ședința Biroului Politic Național, că nu vor mai face parte dintr-un guvern alături de PSD.

Mai mult, conducerea partidului l-a somat pe premierul desemnat să își depună mandatul până marți dimineață la ora 10.

După cum semnalează deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj), democrația nu poate fi apărată prin atacuri la adresa partidelor.

Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj): „Partidul Național Liberal NU va vota Guvernul Veștea”

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, parlamentarul clujean Ovidiu Cîmpean arată că România are nevoie de stabilitate, însă stabilitatea nu se construiește prin presiune și negocieri subterane:

Anterior ședinței Biroului Politic Național (BPN) al PNL de luni seara, liberalii clujeni au decis să nu susțină o formulă de guvernare cu PSD.

„Partidul Național Liberal NU va vota Guvernul Veștea. Este o chestiune de demnitate.

România are nevoie de stabilitate. Dar stabilitatea nu se construiește prin presiune, prin negocieri subterane și prin încercarea de a trece peste deciziile unui partid democratic.

Nu poți construi un guvern «în numele PNL» fără acordul PNL.

Nu poți apăra democrația atacând partidele.

Partidele nu sunt perfecte. Dar democrația se face prin partide, prin reguli, prin vot și prin responsabilitate asumată”, notează deputatul Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

Parlamentarul PNL Cluj spune că interesul național nu poate fi invocat pentru a justifica slăbirea sau ruperea unui partid pro-european. În același timp, „guvernele-marionetă” nu reprezintă o soluție pentru continuarea reformelor de care țara are nevoie. În acest sens, orice membru PNL care va intra în Guvernul Veștea sau va susține guvernul, va fi exclus.

„România are nevoie de o formulă de guvernare clară, cu susținere transparentă și cu mandat real pentru reforme.

Nu avem nevoie de guverne-marionetă și de aranjamente făcute peste capul partidelor.

Orice membru PNL care intră în acest guvern sau votează pentru el împotriva deciziei PNL se desparte singur de partidul lui.

PNL trebuie să rămână în picioare”, a adăugat deputatul liberal Ovidiu Cîmpean.

PNL a decis cu un vot covârșitor, în cadrul ședinței BPN de luni seara - 41 de voturi contra lui Adrian Veștea, 13 pentru și două abțineri – că nu susține formula propusă și i-a cerut lui Adrian Veștea să-și depună mandatul.

Astfel, vor fi excluși din PNL membrii care acceptă funcția de ministru în cazul în care Adrian Veștea nu își depune mandatul și merge mai departe pentru a încerca să formeze un Guvern.

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