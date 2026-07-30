Cum s-a dezvoltat Floreștiul cu ajutorul fondurilor europene? Primarul Bogdan Pivariu: „Aproape peste tot în comună găsim obiective finanțate cu bani europeni”.

Primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu, a spus că fondurile europene sunt esențiale pentru dezvoltarea rapidă a comunei și a prezentat cele mai importate proiecte din localitate.

Primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu: „Fondurile europene, esențiale pentru dezvoltarea comunei” | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Cetățenii din Florești au fost invitați astăzi, joi, 30 iulie 2026, la dialog cu primarul comunei, Bogdan Pivariu, în cadrul Caravanei UE, care a făcut un popas în cea mai mare comună din România.

Fondurile europene, esențiale pentru Florești

Edilul și alți vorbitori prezenți la caravana UE în Florești au explicat cât de importate sunt fondurile europene.

Primarul Bogdan Pivariu a făcut o retrospectivă asupra și e explicat de ce fondurile europene au avut un impact pozitiv pentru Florești.

În ultimii ani, Floreștiul s-a dezvoltat cu viteză și a ajuns cea mai mare comună din România și demn de a fi oraș. Totodată, Florești este una dintre cele mai importante localități din zona metropolitană Cluj.

Mai mulți locuitori ai comunei au fost prezenți la eveniment.

Primar Bogdan Pivariu: „Ne bucurăm să avem facilități europene în Florești”

„Florești este comuna cu cel mai urban suflet. Suntem parte din Uniunea Europeană pentru că UE face parte din viața noastră. Ne bucurăm să avem facilitățile europene. Suntem parte din democrația europeană. Aproape peste tot în Florești găsim cel puțin un obiectiv sau un viitor obiectiv finanțat din fonduri europene. Suntem impactați de fondurile europene în fiecare secundă pe care o petrecem în Florești”, a spus Bogdan Pivariu.

Acesta a prezentat ce s-a făcut în Florești în ultimii ani.

„De la aderarea României la UE, Floreștiul a cunoscut una dintre cele mai rapide dezvoltări din România. O localitate în plină transformare a devenit un pol foarte important în ceea ce înseamnă dezvoltarea și consolidarea regiunii noastre, nu doar a zonei metropolitane”, a explicat Pivariu.

Proiecte desfășurate de Primăria Florești | Foto: monitorulcj.ro

Printre cele mai importante proiecte din Florești se numără viitoarea Școală Generală, extinderea Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” și construirea unei creșe medie, semn că în Florești, educația este prioritară.

Primarul Floreștiului, Bogdan Pivariu, la evenimentul „Caravana UE în Florești”, 30 iulie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Centru multifuncțional de peste 30 mil. lei în Florești

Primarul a anunțat astăzi că în zona Parcului Poligon/Parcul Sportiv Florești se află în curs o licitație publică pentru construirea unui centru multifuncțional, o soluție pe termen lung pentru activități în interior. Bogdan Pivariu a estimat că valoarea centrului multifuncțional este de peste 30 de milioane de lei.

Bogdan Pivariu a prezentat și cum a evoluat bugetul anual al comunei Florești în ultimii șase ani. De la 95 de milioane de lei în 2020, la aproape 223 de milioane de lei în 2026.

Evoluția anuală a bugetului comunei Florești între anii 2020-2026 | Foto: monitorulcj.ro

Evenimentul a marcat și lansarea unui EU Corner, care va fi la Primăria Florești pentru a facilita accesul cetățenilor la informații, publicații și oportunități europene.

Alți invitați speciali prezenți la eveniment:

Lia Valendorfean – EUROPE DIRECT Cluj

Cristina Bălgărădean – Enterprise Europe Network / EU-OSHA

Adrian Răulea – Zona Metropolitană Cluj

Bogdan Moga - consilier local Florești & BELC

Caravana UE în Florești, 30 iulie 2026. De la stânga la dreapta: Bogdan Moga - consilier local Florești; Lia Valendorfean – EUROPE DIRECT Cluj; Cristina Bălgărădean – Enterprise Europe Network / EU-OSHA; Bogdan Pivariu - primarul comunei Florești; Adrian Răulea - ADI - Zona Metropolitană Cluj; Iulia Chiorean, moderator | Foto: monitorulcj.ro

Oficialii prezenți la eveniment au amintit că în România au intrat 110 miliarde de euro în România de când suntem membri UE și până în decembrie 2025, iar țara noastră a contribuit la bugetul uniunii europene cu aproape 36 de miliarde de euro. Practic, pentru fiecare euro, România a primit trei euro.

Edilul a spus că suntem privilegiați să trăim în Europa așa cum este ea astăzi.

„A trebuit să atragem fonduri europene, pentru că trebuia să accelerăm dezvoltarea. Mai avem de lucru”, a mai adăugat Bogdan Pivariu.

El a spus că fondurile europene sunt parte din viața noastră de dimineață până seara, pentru că:

circulăm pe drumuri modernizate cu bani europeni

folosim apă și canalizare modernă, din bani europeni

copii merg la școală sau grădinișe modernizate prin fonduri europene

circulăm pe piste de biciclete făcute cu bani europeni

beneficiem de iluminat public eficient, din bani europeni

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