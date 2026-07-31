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Temperaturi maxime de peste 30 de grade Celsius la Cluj în ultima zi din iulie 2026. Prognoza meteo.
Temperatura maximă va fi de peste 30 de grade Celsius la Cluj-Napoca în ultima zi din luna iulie 2026.Maxime de peste 30 de grade Celsius la Cluj-Napoca în ultima zi din iulie 2026 | Foto: monitorulcj.ro
Temperatura maximă va fi de 33 de grade Celsius la Cluj-Napoca, vineri, 31 iulie 2026.
Temperatura minimă va fi de 16 grade Celsius, potrivit ANM.
Cerul va fi senin.
Viteza vântului va fi de 4 metri pe secundă.
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