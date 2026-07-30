CFR Cluj trece de Alashkert și ajunge în turul 3 din Conference League! Cine va fi următorul adversar al ardelenilor

CFR Cluj a câștigat fără emoții meciul cu Alashkert, scor 3-0, în turul al doilea preliminar pentru faza principală din Conference League.

CFR Cluj a câștigat meciul cu Alashkert / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Victorie categorică pentru CFR Cluj în returul cu armenii de la Alashkert, scor 3-0.

Elevii lui Antonio Folha au făcut un meci perfect, fără greșeală în defensivă și cu un apetit dezlănțuit în fața porții. Karlo Muhar și Meriton Korenica au punctat în prima repriză, iar tabela a închis-o golul lui Alin Fică.

Cu această victorie, vișiniii ajung în turul al treilea preliminar din Conference League, acolo unde vor da peste Tromso, locul 3 din Norvegia, echipă care a fost eliminată din preliminariile Europa League de către Hradec Kralove, scor 1-4 la general.

Echipele de start

CFR Cluj: Vâlceanu - Braun, Pantalon, Abeid, Rocha - Muhar, Djokovic, Fică - Cordea, Drazic, Korenica

Alashkert: Beglaryan - Terteryan, Matiukhin, Cezar, H. Hakobyan – Nalbandyan, Piloyan, R. Jesus - Farayola, M. Toure, Sabobo

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