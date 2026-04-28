Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj), despre moțiunea de cenzură împotriva Guvernului: „O procedură democratică”

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD-AUR reprezintă o procedură democratică, arată deputatul social-democrat Remus Lăpușan. Mai mult, parlamentarul clujean critică abordarea ipocrită a partidelor politice: „USR a semnat împreună cu AUR, în 2021, o moțiune de cenzură împotriva guvernului Cîțu”.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, anunțată luni de PSD-AUR, a provocat reacții vehemente în spațiul public.

CITEȘTE ȘI:

PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan

Chiar dacă demersul – o procedură democratică – a fost prezentat drept primul pas către o „alianță anti-europeană”, deputatul clujean Remus Lăpușan demască ipocrizia partidelor politice în condițiile în care, în 2021, USR și AUR au depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu.

„Locul 1 și locul 2, de la algerile parlamentare, semnează o moțiune de cenzură împotriva guvernului, o procedură democratică.

Dar să nu uităm că cei care strigă ca din gură de șarpe - USR - au semnat împreună cu AUR, în 2021, o moțiune de cenzură împotriva guvernului Cîțu”, notează deputatul PSD Cluj, Remus Lăpușan.

„Săptămâna trecută au fost mulți lideri PNL și USR care spuneau că nu e nicio problemă dacă AUR susține guvernul. Azi spun că cei de la AUR sunt răi, sunt extremiști, nu sunt pro-Europa…

Concluzia? Cei din PNL și USR sunt ipocriți. Și nu numai”, semnalează parlamentarul clujean Remus Lăpușan într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

PSD și AUR vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Anunțul a fost făcut, luni dimineața, 27 aprilie 2026, de către fostul vicepremier Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Moțiunea de cenzură ar urma să fie depusă în Parlament la începutul lunii mai.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: