Clujul, lider detașat în absorbția fondurilor europene: 9,98 de miliarde de lei în perioada 2021-2027. Deputatul Radu Moisin (PNL Cluj): „Investițiile pot fi accelerate acolo unde există viziune și capacitate de execuție”.

Clujul a reușit o performanță susținută prin absorbția a 9,98 de miliarde de lei în perioada 2021-2027. Astfel, județul este lider absolut în atragerea și derularea proiectelor de investiții din bani europeni.

Deputatul Radu Moisin (PNL Cluj): „Clujul este lider absolut în absorbția fondurilor europene”|Foto: Radu Moisin - Facevbook

Absorbția fondurilor europene 2021–2027: Clujul, lider detașat cu 9,98 de miliarde de euro

Datele oficiale actualizate și publicate recent de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europen indică un progres relevant în implementarea fondurilor din politica de coeziune 2021–2027.

Peste 8.300 de proiecte finanțate la nivel național, 287 de proiecte de importanță strategică și plăți validate de peste 40 de miliarde de lei.

„Analiza la nivel de județe evidențiază însă diferențe clare de performanță în atragerea și utilizarea acestor resurse”, semnalează deputatul clujean Radu Moisin (PNL Cluj).

Astfel, în topul județelor după valoarea fondurilor atrase se regăsesc:

*Cluj – aproximativ 9,98 miliarde lei

*Dolj – aproximativ 9,08 miliarde lei

*Iași – aproximativ 8,72 miliarde lei

*Constanța – aproximativ 7,68 miliarde lei

*Prahova – aproximativ 7,31 miliarde lei

Comparativ cu județe similare ca populație și structură economică, Clujul se menține la un nivel ridicat de performanță:

„Investițiile pot fi accelerate acolo unde există viziune și capacitate de execuție.

Clujul este pe mâine bune cu echipa de la Consiliul Județean Cluj, Primăria Cluj-Napoca și celelalte primării din mediul urban și rural, conduse în proporție de peste două treimi de către colegii mei din PNL”, notează liberalul clujean Radu Moisin într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Sursa: mfe.gov.ro

Clujul a derulat 229 de proiecte din fonduri europene, prin absorbția a 9.985.607.939 lei în exercițiul financiar 2021 – 2027.

Din totalul proiectelor implementate, cinci sunt de importanță strategică.

