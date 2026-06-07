Cluj-Napoca are primul „desert cultural” din România. O parte din încasări vor finanța proiecte culturale locale

Clujenii au la dispoziție o nouă modalitate de sprijini cultura locală printr-un gest simplu: cumpărarea unei prăjituri.

Cluj-Napoca are primul „desert cultural” din România / Foto: Primăria Cluj-Napoca- Facebook

Este vorba despre proiectul „Doza de cultură”, lansat la Cluj-Napoca, care aduce împreună sectorul cultural și industria ospitalității. În centrul inițiativei se află un salam de biscuiți cu nuci și miez de caramel sărat, care poate fi găsit în mai multe cofetării, restaurante și localuri din oraș. Pentru fiecare porție vândută, 10% din preț este direcționat către un fond special dedicat culturii.

Banii strânși vor fi oferiți anual sub forma de grant unui operator cultural din Cluj-Napoca. Astfel, cei care cumpără desertul contribuie direct la susținerea proiectelor culturale locale. Inițiatorii proiectului spun că acesta este primul „desert cultural” din România și că proiectul oferă o modalitate simplă prin care clujenii se pot implica în sprijinirea culturii.

„Doza de cultură” este coordonat de Asociația Daisler, cu sprijinul Centrului Cultural Clujean, al Asociației Patronale HORECA Cluj și al Primăriei Cluj-Napoca. La lansarea proiectului a participat și viceprimarul Dan Ștefan Tarcea.

Desertul este disponibil în mai multe locații din oraș și reprezintă un exemplu de colaborare între organizații culturale, antreprenori, autorități locale și comunitate.

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