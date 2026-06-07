Trump exclude retragerea trupelor americane din regiune înaintea unui acord de pace cu Iranul

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu intenționează să retragă contingentul militar american desfășurat în cadrul operațiunilor împotriva Iranului până la încheierea unui acord de pace care să soluționeze definitiv conflictul.

Trump exclude retragerea trupelor americane din regiune înaintea unui acord de pace cu Iranul / Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Conform Digi24.ro, într-un interviu acordat postului NBC, liderul de la Casa Albă a respins ideea că cei aproximativ 50.000 de militari americani aflați în zonă s-ar confrunta cu riscuri majore. Trump a susținut că armata americană dispune de capacități defensive și ofensive fără precedent și a catalogat o eventuală retragere a trupelor drept o decizie imprudentă, în contextul în care negocierile cu Iranul ar putea eșua. Președintele american a recunoscut că 13 militari americani și-au pierdut viața incidente legate de conflictul început la sfârșitul lunii februarie și suspendat prin armistițiul intrat în vigoare în aprilie.

Președintele american a precizat că Washingtonul nu va ridica sancțiunile și nu va debloca activele iraniene înghețate înainte de semnarea unui acord. Potrivit oficialilor iranieni, accesul la fondurile blocate în străinătate reprezintă una dintre condițiile principale ale Teheranului în cadrul negocierilor. Totodată, Trump a declarat că SUA și Iranul sunt „foarte aproape de un acord”, dar a avertizat că vor exista consecințe dacă discuțiile vor eșua. Mojtaba Khamenei a fost grav rănit într-un bombardament israelian asupra unui complex din Teheran, în prima zi a războiului. De la numirea sa ca ayatollah, pe 8 martie, acesta nu a mai apărut public și nu au fost difuzate înregistrări video cu el, fiind transmise doar mesaje scrise. El i-a succedat tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în același atac israelian.

Negocierile dintre Iran și Statele Unite au loc prin intermediul Pakistanului, care acționează ca mediator. Discuțiile se concentrează pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și pe găsirea unei soluții privind uraniul înalt îmbogățit al Iranului. Variantele discutate includ fie transferarea acestuia în afara țării, așa cum cere Washingtonul, fie diluarea lui.

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