Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj): „Sărbătorile Pascale: tradiție, identitate și sprijin pentru producătorii români”

Sprijinirea producătorilor români și încurajarea consumului de produse locale sunt esențiale într-un context în care costurile de producție au crescut, iar concurența produselor din import este tot mai puternică. „Sprijinul pentru producătorii locali devine cu atât mai important", spune deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD).

Susținerea producătorilor locali, o investiție în viitorul României. Remus Lăpușan: „Cumpărând produse românești, sprijinim economia națională și comunitățile locale"

Sprijinirea producătorilor români și încurajarea consumului de produse locale sunt esențiale pentru susținerea muncii lor, mai ales într-un context în care costurile de producție au crescut, iar concurența produselor din import este tot mai puternică.

În perioadele de consum intens, precum Sărbătorile Pascale, aceste alegeri devin cu atât mai importante, deoarece produsele locale și tradiționale sunt prezente în mod firesc pe mesele românilor.

„Este o perioadă în care ne întoarcem la lucrurile autentice și la valorile care ne-au ținut uniți de-a lungul timpului, iar aceste tradiții nu sunt doar simboluri culturale, ci și expresia unei economii locale vii, bazate pe munca oamenilor din comunitățile noastre”, arată parlamentarul social-democrat Remus Lăpușan.

În același timp, această perioadă este una importantă și din punct de vedere economic, pentru că volumul de consum crește, iar alegerile pe care le facem au un impact direct asupra producătorilor români. De la ouăle din gospodării locale, la legumele cultivate de fermieri, la laptele și produsele tradiționale realizate în România, toate acestea reflectă nu doar calitatea produselor românești, ci și efortul constant al celor care le produc.

Alegerea produselor locale, un sprijin direct pentru producătorii și fermierii români

Pentru mulți dintre acești producători, perioada sărbătorilor este esențială, în care își pot valorifica munca și își pot susține activitatea. Într-un context în care costurile de producție au crescut, iar concurența produselor din import este tot mai puternică, sprijinul pentru producătorii locali devine cu atât mai important.

„A alege produse românești în această perioadă nu este doar un gest simbolic, ci unul responsabil, care se traduce în sprijin direct pentru fermieri, pentru micii producători și pentru economia locală. Fiecare produs cumpărat din România înseamnă o contribuție la menținerea locurilor de muncă, la dezvoltarea comunităților și la susținerea unei economii bazate pe producție și valoare adăugată internă”, adaugă deputatul clujean în mesajul său.

În același timp, trebuie să privim această realitate și dintr-o perspectivă mai largă.

„Deficitul comercial al României rămâne unul semnificativ, ceea ce arată cât de important este să susținem producția locală și să încurajăm consumul de produse românești.

Sărbătorile Pascale oferă un context firesc pentru a face această alegere, pentru că tradiția și producția locală se întâlnesc în mod natural în această perioadă. Alegând produse românești pentru masa de Paște, susținem nu doar economia, ci și identitatea noastră”, a mai spus Remus Lăpușan (PSD Cluj).

Deputatul de Cluj Remus Lăpușan a lansat un îndemn pentru susținerea producătorilor români: să alegem, pe cât posibil, produse locale, pentru că în acest gest se regăsesc atât respectul pentru tradiție, cât și responsabilitatea față de economia țării și față de viitorul comunităților noastre.

