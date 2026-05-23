Pelerinaj impresionant la Șumuleu Ciuc: Sute de mii de credincioși reuniți de Rusaliile catolice

Marea procesiune de Rusaliile catolice, închinată Fecioarei Maria, considerată cea mai mare de acest fel din Europa Centrală și de Est, a adunat sute de mii de pelerini la Șumuleu Ciuc.

Marele pelerinaj de Rusaliile Catolice de la Sumuleu Ciuc, inchinat Fecioarei Maria, care are o tradiție de secole și care este considerat cel mai mare de acest fel din Europa Centrala și de Est.|Foto: GINA STEFAN/AGERPRES

Sute de mii de pelerini din țară dar și din străinătate au participat și în acest an la marele pelerinaj de Rusaliile catolice de la Șumuleu Ciuc.

Pentru unii pelerini, drumul către locul procesiunii a început cu câteva săptămâni în urmă, aceștia parcurgând pe jos distanțe impresionante.

În fiecare an, persoane din mai multe țări urmează drumul spiritual Via Mariae, care începe în Mariazell (Austria), și traversează Europa Centrală, formând o „cruce” simbolică pe hartă, până la marea procesiune de Rusaliile Catolice de la Șumuleu Ciuc, notează Agerpres.ro

Sute de pelerini din diferite zone ale Transilvaniei, din județele Harghita, Mureș și Covasna, au participat la marea procesiune de Rusalii.

Președintele Ungariei, printre participanți

La pelerinaj au participat aproximativ 300 de preoți, unii dintre ei oficiind spovedirea credincioșilor, atât în fața bisericii, cât și pe dealul Șumuleu.

Autoritățile locale au anunțat că la eveniment sunt așteptate aproximativ 300.000 de persoane. Președintele Ungariei, Sulyok Tamás, s-a aflat de asemenea printre participanți.

Rugăciuni închinate Fecioarei Maria și un pelerinaj cu o tradiție de 459 de ani

Pelerinajul de la Șumuleu Ciuc are o tradiție de aproape 460 de ani și are în centru statuia făcătoare de minuni a Fecioarei Maria, aflată în biserica franciscană.

Predica din acest an a pelerinajului a fost rostită de episcopul Szekely Janos, președintele Conferinței Episcopale Catolice din Ungaria.

Manifestarea s-a încheiat, la fel ca în fiecare an, cu intonarea imnului Ungariei și a celui secuiesc.

Sanctuarul marian de la Șumuleu Ciuc a fost vizitat, pe 1 iunie 2019, de Papa Francisc, care a oficiat o slujbă închinată Fecioarei Maria, cu acest prilej fiind scoasă din biserică statuia făcătoare de minuni a Maicii Domnului pentru prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial.

