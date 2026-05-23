Parada Zilelor Clujului: Show total în centrul orașului

Show total la Zilele Clujului. Parada desfășurată sâmbătă în cadrul evenimentelor dedicate comunității a extaziat publicul.

Paradă impresionantă, sâmbătă, la Zilele Clujului 2026.

Sute de clujeni au participat la paradă, iar publicul a fost cucerit de atmosfera de sărbătoare.

Parada Zilelor Clujului este unul dintre cele mai iubite momente ale evenimentului.

Sute de artiști, sportivi, voluntari și reprezentanți ai comunităților locale au defilat prin centrul orașului într-un spectacol plin de culoare și muzică.

„La Cluj-Napoca, diversitatea e o sursă de putere”, a transmis primarul Emil Boc, prezent la eveniment.

Pe traseul paradei, publicul extaziat a urmărit desfășurarea impresionantă – un spectacol ce a reunit asociații culturale, trupe de dans și cluburi sportive.

Parada a traversat unele dintre cele mai circulate zone ale orașului: strada Napoca, Piaţa Unirii, Bulevardul Eroilor, strada Baba Novac și strada Iuliu Maniu.

De la ora 19:00, Piața Unirii găzduiește Seara de Muzică Clasică, cu participarea Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”, iar de la ora 20:30 publicul este invitat la concertul-eveniment „Notte d’amore”, cu Corul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, Corul Operei Maghiare de Stat din Cluj-Napoca, Corul Filarmonicii de Stat Transilvania și Orchestra Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, Strada Mihail Kogălniceanu, Strada Universității, Parcul Central, Piața Muzeului, Strada Iuliu Maniu, Parcul Feroviarilor, malurile Someșului – Plaja Grigorescu, Bazele Sportive, Parcul Zorilor, Turnul Pompierilor, Turnul Croitorilor, Cinema Dacia, Cinema Mărăști și Iulius Parc oferă activități pentru toate vârstele.

Tot sâmbătă, se anunță noapte albă: muzeele îi așteaptă pe clujeni și turiști până târziu la „Noaptea Muzeelor”.

Programul complet și alte detalii despre întreg evenimentul se găsesc pe site-ul Zilelor Clujului.

