Zi de meci pentru Universitatea! Alb-negrii dispută ultima etapă din Cupa României.

Universitatea Cluj va disputa astăzi, de la ora 20:00, ultima etapă din faza grupelor din cadrul Cupei României.

Universitatea Cluj dispută astăzi ultimul meci din Cupă / Foto: Mădălina IVAN/monitorulcj.ro

Pe Cluj Arena vine Oțelul Galați, chiar o contra-candidată la locurile de play-off la finalul sezonului regulat.

Ardelenii au obținut o victorie și o remiză până acum, astfel că au nevoie de un succes pentru a avea garantat locul în faza următoare a competiției.

Alb-negrii nu vor putea conta la acest meci pe Cristiano Bergodi (61 de ani), suspendat în urma cartonașului roșu încasat în ultimul meci. În locul său, pe bancă va fi Eugeniu Cebotaru, antrenorul secund al echipei.

„O echipă foarte bine organizată, cu identitate, o arată și locul din clasament. Știe foarte bine ce are de făcut, atât pe faza defensivă, cât și pe tranziție.

E un meci dificil, cu un adversar bun, pe care îl respectăm, dar ne concentrăm mai mult pe ce avem noi de făcut. Băieții au trecut printr-o perioadă foarte bună, vin după un meci foarte bun, ca intensitate, ca joc și sunt cu un moral bun și pregătiți pentru partida de mâine.

Ei știu ce au de făcut, planul de joc este stabilit. Jucătorii sunt toți apți, Mister alege echipa și rămâne să arătăm bine pe teren.

Pentru noi este un meci decisiv, iar toate gândurile sunt numai la victorie. Locul din clasament nu ne permite un egal, numai victoria”, a spus tehnicianul secund al echipei la conferința de presă premergătoare meciului.

Până acum, clujenii au obținut o victorie (scor 2-1 cu Metalul Buzău) și un egal (2-2 contra lui Sepsi).

