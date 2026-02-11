Ministrul Culturii amână „condica” pentru artiști și propune consultări

Ministrul Culturii, Demeter Andras, a decis revizuirea proiectului-pilot privind evidența timpului de muncă în instituțiile de spectacole și concerte, urmând a se face demersuri pentru prorogarea termenului de aplicare.

„În urma discuțiilor purtate astăzi cu participanții la protestul organizat în fața Teatrului Național „I.L. Caragiale” București și ținând cont de mai multe reacții din țară, Ministrul Culturii a decis revizuirea proiectului-pilot privind evidența timpului de muncă în instituțiile de spectacole și concerte. Problema semnalată de către Curtea de Conturi rămâne și se vor face demersuri pentru prorogarea termenului de aplicare”, a transmis, marți, Ministerul Culturii într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

La Cluj, zeci de artiști au ieșit în stradă, marți, în fața Teatrului Național, în semn de protest față de proiectul promovat de ministrul Culturii, Demeter Andras, de normare a timpului de muncă a artiștilor și a personalului din teatrele naționale.

Ministrul Culturii susține că „nicio soluție propusă nu poate fi pusă în aplicare fără implicarea activă, participativă a celor cărora li se adresează”.

„Unii colegi mi-au spus că se simt parte a unui experiment și este ultimul lucru pe care mi-l doresc să se simtă cineva astfel. Vreau să găsim și să decidem împreună varianta optimă”, a declarat Demeter, potrivit sursei citate.

Potrivit ministerului, „proiectul a urmărit o abordare construită de jos în sus, prin propuneri venite din partea profesioniștilor din domeniu, însă rezultatul nu a generat consensul necesar, drept urmare grupul de lucru va trebui extins”.

Actori de la Teatrul Național Cluj-Napoca, dar și de la alte teatre din țară au protestat, marți, față de aplicarea programului-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidența timpului de muncă. Programul-pilot le-a fost adus la cunoștință prin Circulara nr. 766/03.02.2026 - Instrucțiuni privind organizarea unitară și evidența timpului de muncă pentru personalul de execuție din instituțiile publice de spectacol sau concert. Actorii consideră că această circulară transformă munca de creație nenormată în domeniul artistic în muncă de birou și conține anexe prin care sunt obligați să raporteze zilnic, în scris, activitatea amănunțită pentru orele de lucru.

