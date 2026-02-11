Reforma administrației publice stârnește furie în rândul primarilor din țară

Greva de avertisment a vizat 1.500 de primării din România, unde aproximativ 20.000 de angajați au întrerupt lucrul, nemulțumiți de reforma administrației. La Adunarea Generală a Asociației Comunelor, președintele Emil Drăghici a spus că edilii au venit cu „81 de puncte” și a acuzat că autonomia locală este „zdrobită”.

În fața primarilor, premierul Ilie Bolojan a declarat că administrațiile trebuie să devină mai eficiente, a anunțat posibile reduceri de personal și creșteri ale taxelor locale și a avertizat că, în lipsa reformelor, România ar putea ajunge la comasarea unor localități.

Afirmația sa potrivit căreia 80% din bugetele primăriilor provin de la stat a fost întâmpinată cu proteste din sală.

Ilie Bolojan: „Este lipsit de logică să mai deschidem investiții noi”

Premierul Ilie Bolojan le-a spus primarilor că este „lipsit de logică” să deschidă investiții noi și i-a îndemnat să se concentreze pe finalizarea lucrărilor deja începute.

„Și anul acesta va fi un an de vârf al investițiilor: avem PNRR, programele locale prin CNI, Anghel Saligny, prin alte ministere, unde trebuie să asigurăm o alocare rezonabilă. La CNI avem 1.200 de investiții începute, cuantumul general este de 12,5 miliarde, dar noi alocăm 2,5 miliarde pe an. Dacă nu am mai deschide nicio investiție nouă, ne-ar trebui cinci ani ca să le terminăm pe cele începute. Este lipsit de logică să mai deschidem investiții noi. Trebuie să ne concentrăm pe investițiile aflate în stadii avansate”, a spus premierul.

Premierul Ilie Bolojan le-a promis primarilor că veniturile pe care le vor încasa suplimentar din majorarea taxelor și impozitelor vor rămâne autorităților locale pentru a-i investi cum consideră de cuviință.

„O altă componentă vizează taxele locale: nu mai puteam rămâne la nivelurile pe care le-am avut până acum. În România, veniturile din taxele locale reprezintă 0,55% din PIB, în timp ce în UE media este 1,85%, de cel puțin trei ori mai mult. Nu mai puteam continua cu aceste impozite. Nici eu nu sunt încântat că trebuie să plătim taxe în plus (…) Știu cât de dificil este să gestionezi problemele unei comunități cu resurse reduse, pe care o bună parte dintre dumneavoastră sunteți în această situație și nu le aveți. Știu asta foarte bine. Acum, eu vor fi foarte deschis cu dumneavoastră și cred că trebuie să plecăm de la o realitate. Că lucrurile în administrația locală, dar și centrală, nu vor mai putea fi așa cum eram obișnuiți să fie până acum. De ce suntem în această situație? Așa cu știți avem niște deficite foarte mari pe care guvernele noastre s-au angajat să le corecteze”,a mai spus Bolojan.

Pachetul pentru administrație, „trebuie” adoptat urgent

Premierul a vorbit apoi despre pachetul legislativ destinat administrației publice, despre care spune că ar urma să aducă mai multe avantaje autorităților locale. Acest pachet al administrației, care trebuie adoptat până săptămâna viitoare, aduce multe beneficii. Sunt foarte multe măsuri bune, care vă întăresc capacitatea de a planifica, disciplina în construcții, de a genera politici publice. De această capacitate va depinde schimbarea României. Schimbarea se face prin fiecare dintre dumneavoastră. Puteți să vă schimbați comunitățile. Acest pachet conține și reduceri de personal, dar acolo unde personalul depășește limitele care vor fi stabilite. În opinia sa, administrațiile locale pot funcționa fără dificultăți dacă își optimizează activitatea. „Fiecare administrație din România poate să funcționeze fără probleme, astfel încât să avem o administrație în serviciul cetățenilor”.

Ilie Bolojan a insistat asupra urgenței adoptării măsurilor. „Acest pachet este important și trebuie pus în practică cel târziu săptămâna viitoare”.

Grindeanu: Primarii au fost „diabolizați”

Președintele PSD, șeful Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu a declarat, marți, la reuniunea Asociației Comunelor din România, că „în ultima perioadă s-a tot încercat – cu bună știință și prin toate mijloacele, diabolizarea primarului din România”.

„Dacă nu ești dintr-o localitate binecuvântată de miliardele de la buget, să zicem la întâmplare, una din Vestul țării, atunci ești prezentat fie ca incapabil, fie ca angajator de pile și amante, fie ca cineva care ia fonduri ca să le fure”, susține Grindeanu. El a dat asigurări că prin pachetul de măsuri al guvernului pentru diminuarea cheltuielor „nimeni nu se va atinge de fondurile destinate comunelor (…) Cred că trebuie să vorbim deschis despre pachetul referitor la măsurile în administrație pe care Guvernul urmează să îl aprobe. Și sper că observați că folosesc termenul de măsuri și nu de reformă și am mai spus asta. Nu e nicio reformă și nici nu ar trebui să fie un titlu de glorie în a da oameni afară. Restructurările sunt absolut necesare acolo unde schemele au fost supraîncărcate, dar majoritatea dintre dumneavoastră deja ați luat măsurile și ați făcut reducerile pe care le puteați face”, a spus Grindeanu.

