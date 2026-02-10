CFR s-a calificat în sferturile Cupei României!

CFR Cluj a încheiat la egalitate în ultima etapă din cadrul grupelor Cupei, scor 1-1 contra Rapidului.

CFR s-a calificat în sferturile Cupei / Foto: Mădălina IVAN/monitorulcj.ro

Cu toate acestea, ardelenii profită de avantajul precedentelor două meciuri și se califică în etapa următoare a Cupei României. Anterior, CFR a învins-o pe CSM Slatina, scor 4-0, și a remizat contra celor de la Metaloglobus, scor 2-2.

Marți seara, în Gruia, Rapidul pornea ca favorită atât din prisma echipei de start, cât și a mizei. Giuleștenii aveau nevoie de o victorie pentru a nu fi eliminați, iar Costel Gâlcă a decis să înceapă cu cea mai bună garnitură meciul de la Cluj.

De partea cealaltă, Pancu a făcut șase modificări în echipa de start față de meciul câștigat cu U Cluj. Zahovic, Masic, Kun, Keita, Huja și Fică i-au înlocuit pe Djokovic, Cordea, Abeid, Sinyan, Ilie și Biliboc în primul 11.

Cu toate acestea, echipa mai periculoasă a fost CFR, care a și deschis scorul. În minutul 66, Hromada l-a faultat în careu pe Alibek, iar Korenica a înscris din penalty.

Giuleștenii au răspuns prin golul lui Pașcanu, din minutul 88, apoi puteau câștiga partida la lovitura de cap a lui Ciobotariu. Execuția fundașului a trecut puțin pe lângă țintă.

