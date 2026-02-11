Mureșan, despre situația gravă de la echipă: „La CFR erau bisericuțe când am venit”

Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele CFR-ului, are o contribuiție majoră la ascensiunea echipei din ultimele șapte etape din campionat.

Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului | Foto: captură YouTube CFR 1907 Cluj

CFR Cluj traversează cel mai bun moment din actualul sezon al Superligii, având o serie de șapte victorii consecutive și ajungând până pe locul 7, la doar un punct în spatele echipei aflate pe ultimul loc de play-off.

Ardelenii au renăscut sub comanda lui Daniel Pancu, tehnicianul instalat în locul lui Andrea Mandorlini. Revenirea italianului în Gruia nu a avut efectul scontat de conducerea clubului, iar demiterea sa a fost prima decizie importantă luată de Iuliu Mureșan când s-a întors ca președintele al clubului.

„Se retrăgeau pe naționalități, pe religii”

Recent, oficialul grupării feroviare a explicat situaţia gravă de la echipă din momentul în care a fost sunat de Neluţu Varga pentru a se întoarce la CFR. Postul de preşedinte era liber după demisia înaintată de Cristi Balaj, iar cel care a mai activat în Gruia între 2002 și 2018 a ales să preia din nou frâiele echipei.

„M-a ajutat foarte mult în luarea unor decizii o rugăminte a lui Neluţu Varga şi a lui Cristi Balaj, care era preşedintele clubului. M-a sunat Cristi Balaj şi mi-a zis: „Iuliu, ştiu că atunci când erau probleme la echipă tu îi chemai acasă la tine şi făceai o masă cu jucătorii. Nu ne ajuţi să facem o masă la tine?”

Şi am zis: „Cum să nu, cu mare plăcere”. Şi am organizat o masă, a venit toată echipa cu staff-ul şi am discutând acolo, mulţi jucători nu mă cunoşteau personal şi nici eu pe ei, numai de la televizor. Erau schimbaţi, erau puţini din vechii jucători care mă cunoşteau pe mine bine. Am avut nişte discuţii cu ei şi atunci am văzut că sunt nişte probleme.

erau foarte multe bisericuţe, ca să nu zic altfel. Se retrăgeau pe naţionalităţi, pe religii, pe alte criterii care n-aveau nimic de-a face cu fotbalul. Şi chiar i-am spus lui Cristi: „Băi, sunt nişte probleme, nu e bine”.

Şi lui Neluţu Varga i-am spus. Lucrurile au continuat în acel stil şi rezultatele s-au văzut. În 15 etape, parcă 13 puncte, foarte puţine, că eram la baraj, practic echipa era pe locul 13-14, nu mai ştiu, ceva de genul ăsta.

Când am venit eu, primul lucru pe care l-am făcut, în prima zi, am schimbat antrenorul. Deci am venit lunea şi după-amiază am schimbat antrenorul. Deşi mi-a părut rău pentru că eu am colaborat cu Andrea Mandorlini, e un fost mare fotbalist şi un antrenor foarte bun, dar nu i-a ieşit aici”, a spus Iuliu Mureşan, într-un interviu acordat pentru Gazeta Sporturilor.

