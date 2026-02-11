Minor de 14 ani, arestat preventiv: a amenințat cu cuțitul un adolescent, pe care a încercat să îl jefuiască pe o stradă din Cluj

Un minor a fost arestat preventiv la Cluj după ce a amenințat cu un cuțit un adolescent de 17 ani. Minorul este acuzat de tentativă la tâlhărie calificată.

Minor de 14 ani, arestat preventiv: a amenințat cu cuțitul un adolescent, pe care a încercat să îl jefuiască pe o stradă din Cluj| Foto: DepositPhotos.com

Caz șocant la Cluj, unde un adolescent a fost amenințat pe o stradă din centrul municpiului de un minor care a încercat să-l jefuiască.

Agresorul de 14 ani a fost arestat preventiv.

Minor de 14 ani, arestat preventiv: a amenințat cu cuțitul un adolescent, pe care a încercat să îl jefuiască pe o stradă din Cluj

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au anunţat, marţi, că procurorii au propus luarea măsurii preventive faţă de un băiat de 14 ani, cercetat pentru comiterea infracţiunii de tentativă la tâlhărie calificată.

Agresorul, ajutat de fratele său, a ameninţat un alt adolescent cu un cuţit și a încercat să îl jefuiască.

„În esenţă, în sarcina inculpatului, minor în vârstă de 14 ani, s-a reţinut că, în data de 01.02.2026, în jurul orei 18, împreună cu fratele său, în vârstă de 13 ani, aflându-se la intersecţia străzilor Horea cu Cloşca din municipiul Cluj-Napoca, prin întrebuinţarea unor acţiuni violente constând în adresarea de ameninţări cu lovirea cu o sticlă ori folosirea unui cuţit, precum şi prin limitarea libertăţii de mişcare şi efectuarea unui control corporal asupra persoanei vătămate, în vârstă de 17 ani, au încercat să o determine pe aceasta să le remită bani şi bunuri de valoare, rezoluţia infracţională nefiind materializată ca urmare a faptului că victima s-a aflat în imposibilitatea obiectivă de a da curs solicitării coautorilor”, se arată în informarea publicată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

La formularea propunerii, procurorul de caz a avut în vedere faptul că luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat „nu constituie o măsură disproporţionată atât prin raportare la gravitatea ridicată a infracţiunii comise, fapta fiind comisă pe timp de noapte, într-un loc public, împreună cu un coautor în vârstă de 13 ani şi prin folosirea unei arme, cât şi la circumstanţele personale ale inculpatului”, în condițiile care minorul-agresor nu urmează cursurile unei unităţi de învăţământ şi dă dovadă de „perseverenţă infracţională”.

Minorul de 14 ani a fost prezentat Judecătoriei Cluj-Napoca care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile

Foto: DepositPhotos.com

