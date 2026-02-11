Copiii din România, expuși pericolelor de pe rețele sociale: cyberbullying, prădători online și conținut toxic

6 din 10 minori asistă la cyberbullying, iar aproape jumătate sunt contactați de străini, arată o cercetare. Mai mult, copiii sunt expuși constant la conținut violent, pariuri și provocări periculoase.

Copilăria, prinsă între cyberbullying, prădători online și conținut toxic|Foto: pexels.com

Rezultatele celei mai recente cercetări sociologice realizate de Organizația Salvați Copiii la finalul anului 2025 conturează o radiografie alarmantă a vulnerabilității tinerilor în mediul virtual, într-o realitate în care aproape 80% dintre copii navighează pe internet fără nicio restricție de acces, iar lipsa controlului parental devine tot mai accentuată pe măsură ce aceștia înaintează în vârstă.

Expunerea identității digitale este îngrijorătoare, peste o treime dintre copiii de 12-14 ani având profiluri publice pe rețelele sociale, fapt ce facilitează contactul frecvent cu persoane necunoscute; astfel, aproape jumătate dintre tineri au fost abordați de străini online, iar o treime dintre aceștia au raportat situații de hărțuire sau interacțiuni inconfortabile.

Salvați Copiii: interdicție totală a accesului la social media

Impactul emoțional este unul major, în contextul în care peste două treimi dintre copii au fost expuși unor conținuturi traumatizante care i-au speriat, iar cyberbullying-ul a devenit un fenomen constant la care au fost martori 60% dintre aceștia.

Poate cel mai grav semnal de alarmă este însă tăcerea care înconjoară aceste experiențe: în fața pericolelor, majoritatea copiilor aleg să ignore situația, în timp ce un procent infim, de doar 5%, găsesc curajul de a cere sprijinul unui adult.

Organizatia Salvați Copiii România recomandă măsuri legislative și administrative urgente, coerente, structurate pentru interdicția totală și fără excepții a accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani și acces condiționat pentru copiii între 13 și 15 ani, doar cu acordul explicit al părinților. Totodată, sunt necesare sancțiuni reale pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificare și introducerea obligatorie în curriculum a educației digitale și siguranței online.

„Când șase din zece copii ajung să creadă că hărțuirea online face parte din viața lor de zi cu zi, vorbim despre o copilărie în care riscul nu mai sperie, ci se banalizează. În spatele acestor cifre sunt copii care se simt singuri, expuși și neprotejați. Ei nu au nevoie să se descurce singuri într-un spațiu care le poate face rău, ci de adulți, instituții și platforme care să își asume, cu adevărat, responsabilitatea pentru siguranța lor”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii.

Principalele concluzii ale sondajului:

Normalizarea comportamentelor riscante pe internet:

*Expunerea ridicată la internet este generalizată: peste 70% dintre copii petrec minimum 3 ore online zilnic, ceea ce poate crește semnificativ riscul de contact cu situații periculoase;

*Rețelele sociale sunt aproape universal folosite, inclusiv de copiii de 12–14 ani, iar peste o treime au profiluri publice, expuse oricui.

*60% dintre copiii care au răspuns sondajului Salvați Copiii au asistat la cyberbullying.

*68% au văzut conținut nepotrivit sau înfricoșător.

*Aproape 1 din 2 copii a fost contactat de un străin. Dintre ei, 30% au fost puși în situații deranjante.

*Publicitatea la substanțe interzise minorilor (alcool, nicotină, medicamente) ajunge la majoritatea copiilor, în special la adolescenții mai mari. Achiziția acestora online, deși declarată de puțini copii, indică o vulnerabilitate reală și dificultăți de control al accesului.

*Provocările periculoase (challenge-uri) sunt vizibile pentru 60% dintre copii, iar o parte dintre ei participă activ la astfel de trenduri riscante.

Lipsa controlului parental:

*66% dintre copii nu au limite privind timpul petrecut online.

*Aproape 80% au acces nelimitat la site-uri.

*Aplicațiile de control parental sunt rar utilizate.

*24% dintre copii ascund sau au ascuns activitatea online.

La sondaj au participat copii cu vârsta între 12 și 17 ani, iar datele au fost culese între noiembrie și decembrie 2025.

