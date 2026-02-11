Temperaturi în creștere și maxime de 9 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se încălzește treptat, iar maximele termice ale zilei ajung la 9 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru miercuri, 11 februarie| Foto: monitorulcj.ro

Miercuri, 11 februarie, valorile termice se vor situa peste cele specifice datei din calendar.

Cerul va fi variabil, cu înnorãri şi temporar precipitaţii slabe, predominant sub formã de ploaie. La munte vor fi precipitaţii mixte şi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor situa între 1 şi 13 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 şi 6 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi predominant frumoasă, cu un cer parțial însorit și înnorări locale și temporare. Astfel, după o dimineață răcoroasă, temperaturile vor ajunge la 9 grade Celsius, iar cele minime vor indica 1 grad Celsius. Vântul va sufla slab și temperat, cu ușoare intensificări în zona montană a județului și șanse reduse de precipitații.

Și în a doua parte a săptămânii, valorile termice maxime vor varia între 10 – 11 grade Celsius, cu șanse crescute de precipitații.

