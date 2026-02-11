Europarlamentarul clujean Daniel Buda, despre clauzele de salvgardare în cazul acordului UE-Mercosur: „Deschiderea comercială nu poate și nu trebuie să se facă pe seama fermierilor europeni”

Eurodeputatul clujean Daniel Buda salută adoptarea în Parlamentul European a clauzelor de salvgardare pentru protejarea agriculturii europene în cazul acordului UE- Mercosur și semnalează consolidarea poziției UE pe plan global: „Dacă Comisia Europeană va ratifica acordul UE–Mercosur, fermierii europeni nu vor fi lăsați singuri”, spune vicepreședintele Comisiei pentru agricultură.

Parlamentul European a aprobat, marți, măsuri suplimentare de protecție pentru a preveni prejudicierea sectorului agricol european în urma liberalizării comerțului cu țările Mercosur.

„Susțin acordul UE–Mercosur și cred într-un comerț deschis, corect și strategic, care să consolideze poziția Uniunii Europene pe plan global. Dar deschiderea comercială nu poate și nu trebuie să se facă pe seama fermierilor europeni. Votul de astăzi (marți – n.red.) demonstrează că UE poate fi pro-Mercosur și, în același timp, ferm pro-agricultură europeană”, a declarat pentru monitorulcj.ro europarlamentarul Daniel Buda (PNL Cluj), vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Garanții suplimentare pentru produsele agricole sensibile, cum ar fi carnea de vită și de pasăre, precum și praguri stricte pentru declanșarea garanțiilor sunt câteva dintre prevederile regulamentului privind acordul UE-Mercosur adoptat de Parlamentul European.

În plus, Comisia Europeană va monitoriza piața și va raporta Parlamentului European o dată la șase luni.

„Un lucru este clar, nu putem avea o agricultură puternică fără o economie europeană puternică.

Clauzele de salvgardare adoptate oferă un mecanism clar și eficient de protecție: Uniunea Europeană va putea interveni imediat atunci când importurile de produse agricole sensibile cresc cu peste 5%, iar prețurile de import sunt cu cel puțin 5% mai mici decât prețurile din UE. În aceste situații, preferințele tarifare pot fi suspendate rapid pentru a proteja piața internă.

Produsele sensibile – precum carnea de vită, carnea de pasăre, ouăle, zahărul sau citricele – beneficiază de garanții suplimentare și de o monitorizare permanentă din partea Comisiei Europene.

Mesajul este clar: dacă Comisia Europeană va ratifica acordul UE–Mercosur, fermierii europeni nu vor fi lăsați singuri”, a adăugat eurodeputatul clujean Daniel Buda.

Măsuri suplimentare de protecție pentru fermierii europeni

Noul regulament, deja convenit informal cu statele membre ale Uniunii Europene, a fost adoptat cu 483 voturi pentru, 102 împotrivă și 67 abțineri.

Regulamentul stabilește modul în care UE ar putea suspenda temporar preferințele tarifare prevăzute în acordul comercial UE-Mercosur privind importurile agricole din țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay), în cazul în care o creștere bruscă a acestor importuri afectează producătorii din UE.

Măsurile suplimentare de protecție vizează prevenția în ceea ce privește prejudicierea sectorului agricol european în urma liberalizării comerțului cu țările Mercosur.

