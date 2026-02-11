Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL): „Statul va deconta a doua opinie medicală”

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (Partidul Național Liberal) a transmis că pacieții vor avea dreptul la o a doua opinie medicală decontată de stat.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a transmis că pacienții vor avea dreptul la a doua opinie medicală decontată de stat | Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

Astăzi, 11 februarie 2026, în plen, deputatul clujean, Ovidiu Cîmpean a susținut și a votat modificarea Legii drepturilor pacientului, prin care este introdus clar și aplicat dreptul la a două opinie medicală decontată sistemul public.

Deputatul clujean Ovdiu Cîmpean: Românii dau mulți bani pentru a doua opinie medicală, această lege rezolvă problema

„Am inițiat acest proiect de lege alături de colegul meu, deputatul UDMR Dr. Vass Levente, pentru că în fața unui diagnostic grav sau a unei intervenții chirurgicale majore, orice pacient se simte vulnerabil. În prezent, mulți români caută o a doua opinie pe cont propriu, suportând costuri mari sau pierzându-se într-un labirint birocratic Modificarea legii drepturilor pacientului aduce sistemul medical mai aproape de standarde europene și mai aproape de nevoiele cetățenilor”, a punctat Ovidiu Cîmpean în plen, potrvit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit deputatului clujean, a doua opinie medicală nu va mai fi un privilegiu al celor care își permit clinici private, ci un drept decontat de sistemul de asigurări de sănătate.

„Reducem riscul erorilor de diagnostic, evităm intervențiile chirurgicale inutile și economisim resurse pe termen lung. ​Țări precum Germania sau Marea Britanie folosesc de ani buni acest mecanism ca instrument de control al calității. Este o plasă de siguranță profesională. Nu e vorba de neîncredere, ci de liniște. De a ști că ai luat decizia corectă pentru tine sau pentru cineva drag, într-un moment în care presiunea e mare”, a mai transmis Ovidiu Cîmpean.

Deputatul clujean a mai transmis că va urmări atent parcursul final al legii și aplicarea ei în practică.

„România are nevoie de un sistem medical mai uman, mai sigur și mai corect. Astăzi am făcut un pas concret în această direcție”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

